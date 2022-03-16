4 ngày cuối tháng 3, top 3 con giáp sau cần cẩn trọng về mọi phương diện, vận khí có phần kém sắc, mọi sự bất hòa

Sự nghiệp của những người làm công ăn lương không ổn định, không được lãnh đạo ủng hộ, khó mà thăng tiến. Tuy nhiên cuối tháng 3 này, vòng kìm kẹp của Thái Tuế dần mở, vận khí khởi sắc hơn đôi chút, người khôn ngoan sẽ tận dụng ngay cơ hội này để phấn đấu, trong nguy có cơ, vẫn có ánh sáng cuối đường hầm cho những ai nỗ lực hết mình, vì thế đừng quá bi quan.

Việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều bất lợi. Có điềm bị phá hoại hoặc hãm hại sau lưng, thận trọng trong hùn hạp làm ăn kẻo tiền mất tật mang. 4 ngày cuối tháng 3, Thân nên hạn chế khởi đại sự, nếu có ý định khởi nghiệp thì cũng nên tiến hành chậm để thử nghiệm và thăm dò, chớ dục tốc mà bất đạt.

Tuổi Thìn

Vận trình tuổi Thìn khá ảm đạm trong 4 ngày cuối tháng 3. Ảnh minh họa

Trong 4 ngày cuối tháng 3, tuổi Thìn có thể sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nhưng thành quả nhận về không được khả quan như mong đợi. Áp lực từ cấp trên liên tục đưa xuống càng khiến tâm trạng của bạn tiêu cực và căng thẳng. Sự lơ là của bạn trong thời điểm này là vô cùng nguy hiểm, nó có thể gây ra những sai lầm rất khó sửa chữa.

Đối với người tự lập nghiệp thì tài vận và vận hợp tác trong thời gian này khá ảm đạm. Bạn còn có nguy cơ bị nẫng tay trên hay bị gây khó dễ. Nếu nhận ra đối phương không có thiện chí thì hãy dứt khoát từ chối để tránh thiệt hại về mình.

Tuổi Mão

Mọi việc với người tuổi Mão trong 4 ngày cuối tháng 3 đều diễn ra tương đối khó khăn. Nhiều phiền toái và rắc rối xảy ra cùng lúc khiến con giáp không kịp xoay sở. Tất bật ngược xuôi, bản mệnh làm mãi mà vẫn không hết việc. Bên cạnh đó, thái độ đối diện với mọi thứ đã xảy ra cũng rất quan trọng. Mão cần cố gắng kiểm soát tính nóng nảy của mình.

Tình cảm lục đục, Mão và nửa kia nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn. Đôi bên lại chẳng ai chịu nhường nhịn ai mà cứ cố cho rằng mình đúng. Mối quan hệ rơi vào ngột ngạt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.