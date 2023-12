4 ngày cuối tháng (28 - 31/12), trời cao thả núi vàng, chúc mừng 3 con giáp trúng số, lộc lá thi nhau kéo đến, tiền vô như nước, gia đạo an khang, thêm một ngày là thêm hạnh phúc rực rỡ

Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm Tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn. Những người tuổi Dậu sẽ có những giây phút thăng hoa bên một nửa của mình. Người tuổi Dậu hãy cố gắng chỉn chu bản thân mình hơn nữa, hoàn thiện mình để những ngày tháng sau này chỉ có an nhàn, ngồi đếm tiền thôi nhé.

Chính vì vậy, người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Bạn nhận ra rằng, mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tìm hiểu việc kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội.

Tình hình tài chính khá dư dả khi mọi kế hoạch bạn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết.

4 ngày cuối tháng (28 - 31/12), người tuổi Tý có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ của con giáp may mắn tuần này có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những người bạn cũ sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ. Đây cũng cơ hội để bạn giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp. May mắn hơn, người tuổi này có thể gặt hái thêm tài lộc, giàu to.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là những người nổi tiếng với sự đơn giản, không thích cầu kì. Đã thế những người cầm tinh con mèo còn hiền lành, nhút nhát, khoe khoang là chuyện chẳng bao giờ có ở những người này. Vậy nên, ngay lần gặp đầu tiên, nhiều người lầm tưởng người ta không biết gì cũng chẳng làm gì nên hồn. Nhưng có một thực tế tuổi Mão thường hay làm sếp. Thế nên, họ thường bị cho là dựa hơi hoặc quan hệ gì đó mà thăng chức.

Tuy vậy, chỉ cần sau một thời gian tiếp xúc chúng ta sẽ nhận ra, dù họ không nói nhiều nhưng rất điềm tĩnh. Khi có chuyện, họ bình tĩnh nghĩ cách xử lý chứ không hoảng loạn. Chính vì thế, thành công trong sự nghiệp là điều tất yếu vì những sai sót trong công việc cực kì ít khi xảy ra với những người tuổi Mão.

4 ngày cuối tháng (28 - 31/12), cơ hội thăng tiến cao cũng đồng nghĩa với việc tiền tài ùn ùn kéo tới với những người tuổi Mão. Hơn nữa, tuổi Mão sinh ra vốn đã có phúc khí giàu sang, dù nền tảng gia đình không phải là loại phú quý nhưng vì cố gắng nỗ lực cùng với khả năng kiếm tiền giỏi thì sớm muộn gì họ cũng trở thành người giàu. Thế nên, đừng bị vẻ bên ngoài của họ đánh lừa, Mão không thích trưng diện không đồng nghĩa với việc nghèo khổ, trong nhà họ có cả núi tiền núi bạc đó nha!

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm