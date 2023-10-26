4 ngày cuối tháng 10 từ 27/10 đến 31/10/2023: 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, may mắn hanh thông, tương lai xán lạn

4 ngày cuối tháng 10 từ 27/10 đến 31/10/2023, người tuổi Hợi tương tác tốt cùng nhiều mối quan hệ, đào hoa.

Tài lộc: Dành thời gian học hỏi, cố gắng cải thiện tài lộc.

Sức khoẻ: Ăn mặc đẹp, bổ sung dinh dưỡng bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên 4 ngày cuối tháng 10 từ 27/10 đến 31/10/2023, những người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Ngọ là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Ngọ. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Ngựa khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Dần có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

4 ngày cuối tháng 10 từ 27/10 đến 31/10/2023, tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy. Với tư duy cởi mở và tích cực, bản mệnh thường nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ làm quen được với những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Con giáp này hãy có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương. Đôi bên cùng hợp tác sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn trước đó.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này lại không quá thuận lợi. Có lẽ bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên mất việc quan tâm đến nửa kia. Hãy nhanh chóng cân bằng thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.