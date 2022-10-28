4 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch: 3 con giáp lội ngược dòng, TÀI LỘC TĂNG ĐỘT BIẾN sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh

4 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, mọi việc đều hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Tử vi 4 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch là thời gian vượng phát với người tuổi Tỵ. Con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên con giáp này sẽ có thời gian phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Cứ thế mà làm giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp tuổi Tỵ. Đường tình duyên của Tỵ trong thời gian này cũng tốt đẹp hơn người. Người còn độc thân, vận đào hoa khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Tử vi 4 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch là thời gian vượng phát với người tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 4 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch là thời điểm lộc lá vượng phát, Dần làm gì cũng hái ra tiền. Chẳng những trả sạch nợ nần, con giáp giàu sang này còn thăng tiến cực nhanh, số dư trong tài khoản ngân hàng được cộng thêm liên tục.

Dần sẽ có vận trình tài lộc tươi sáng vô cùng, nhờ sự hào sảng, hòa đồng. Họ mở rộng được mối quan hệ xã hội, kết giao nhiều mối nhân duyên tốt. Những người bạn mới, đối tác mới sẽ mang đến nhiều cơ may tài vận, thậm chí còn trực tiếp dẫn lộc chảy về túi của con giáp này.

Tuổi Thân

Tử vi 4 ngày cuối cùng tháng 10 dương lịch, người tuổi Thân hãy sẵn sàng tinh thần để đón nhiều tin vui tài lộc. Con giáp này sẽ được tin tưởng giao nhiều trọng trách, cơ hội thể hiện bản thân đến đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Theo tử vi, đây chính là lúc Thần Tài xuất hiện, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho người tuổi Thân. Ví như được hưởng vía của Thần Tài, đương số kiếm được bộn tiền, hứa hẹn còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. Với những ai đang ấp ủ những kế hoạch thì đây chính là thời điểm vàng để bạn biến ý tưởng thành sự thật, nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

(*) Thông tin mang tính tham khảo.

Mưa lộc rơi xuống đúng buổi tối ngày 1/11: 3 con giáp hoan hỉ, đại cát đại lợi, người người nhà nhà ấm no hạnh phúc Buổi tối ngày 1/11, Thần Tài đối xử tốt với những ai thuộc con giáp dưới đây. Bất kể là làm việc gì, họ cũng được vận may chiếu cố, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

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