4 ngày đầu tháng 7: Các con giáp này được Phật Bà độ mệnh, đường tài lộc cực kỳ ổn định, có quý nhân soi đường dẫn lối, vận trình công danh thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 01/07/2023 15:15

Nhờ có ngôi sao chiếu mệnh vào đúng đường tài vận nên sự nghiệp của các con giáp này phát triển không ngừng, thu nhập cũng từ đó mà tăng mạnh. 

Tuổi Mùi

4 ngày đầu tháng 7: Các con giáp này được Phật Bà độ mệnh, đường tài lộc cực kỳ ổn định, có quý nhân soi đường dẫn lối, vận trình công danh thăng tiến mạnh mẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng này, người tuổi làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm. Với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác, bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, đem về kết quả đáng mừng.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn phát triển bản thân.

 

Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác, làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng kí kết hợp đồng ngay.

 

Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên, để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy.

 

Trên phương diện tình duyên, bản mệnh đào hoa đến mức bạn có thể gặp được người phù hợp với mình ở những nơi không ngờ tới nhất. Hai người chỉ vừa gặp gỡ đã thấy quen thân, khi nói chuyện cũng có nhiều quan điểm trùng hợp.

 

Tuổi Sửu

 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu có tính cách tốt, vô cùng tự tin. Họ có thể suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề trong sự nghiệp. Con giáp này cũng có cái nhìn cởi mở, cộng với năng lực sắc bén, tinh thần trách nhiệm cao nên sự nghiệp của họ phát triển tốt đẹp, tương lai xán lạn.

 

Vận may của con giáp tuổi Sửu sẽ theo đó mà cải thiện vào 4 ngày đầu tháng 7. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời cũng có thể đảm bảo con đường danh lợi và tài lộc cho bản thân được suôn sẻ. Công việc kinh doanh của gia đình họ cũng thuận lợi, hanh thông, từ đó họ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong nghề nghiệp.

 

Tuổi Mão 

 

4 ngày đầu tháng 7: Các con giáp này được Phật Bà độ mệnh, đường tài lộc cực kỳ ổn định, có quý nhân soi đường dẫn lối, vận trình công danh thăng tiến mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cái tên cuối cùng trong số những con giáp được Thần Tài che chở trong 4 ngày tới đó chính là tuổi Mão. Nhờ có ngôi sao chiếu mệnh vào đúng đường tài vận nên sự nghiệp của con giáp này phát triển không ngừng, thu nhập cũng từ đó mà tăng mạnh. 

Không chỉ đường tài vận sáng sủa mà người tuổi Mão trong những ngày này còn có thể gặp được đối tượng mà mình ưng ý. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì hoàn toàn có thể có được ý trung nhân. 

 Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Tử vi ngày 2/7/2023, Thần Tài chiếu mệnh: Các con giáp sau thu nhập vô cùng “rủng rỉnh”, tài chính không cần phải lo nghĩ

Tử vi ngày 2/7/2023, Thần Tài chiếu mệnh: Các con giáp sau thu nhập vô cùng “rủng rỉnh”, tài chính không cần phải lo nghĩ

Tử vi ngày 2/7/2023, tử vi dự báo rằng, 3 tuổi này sẽ gặp nhiều may mắn, tiền bạc tự tìm đến nhà. Họ làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi, hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 44 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 44 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ