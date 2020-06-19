4 đặc điểm trên gương mặt của người phụ nữ có hậu vận sáng rỡ như trăng Rằm

Theo nhân tướng học, những đặc điểm trên gương mặt này là nét quý tướng của phụ nữ dự báo cho một hậu vận viên mãn, sáng rỡ như trăng Rằm.

Đây là 4 nét quý tướng của phụ nữ trên mặt, chứng tỏ một tương lai hậu vận cực kỳ sáng sủa, phú quý cùng tài lộc song hành, hạnh phúc cùng vận may đầy ắp. Trán cao rộng: Người phụ nữ vượng phu, có tấm lòng đôn hậu Theo nhân tướng học, trán là bộ phận thể hiện tài lộc, là nơi tụ tiền bạc của chủ nhân. Phụ nữ có tướng trán cao rộng đa phần là người có đầu óc, tài hoa. Đây còn là tướng của phụ nữ vượng phu ích tử, được gả vào nhà giàu có hoặc giúp chồng làm giàu. Chỉ cần có họ trong nhà thì chồng con cũng được hưởng lây may mắn, hạnh phúc.

Phụ nữ có tướng trán cao rộng đa phần là người có đầu óc, tài hoa - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ vậy, phụ nữ có nét tướng này còn là người có tính cách vui vẻ, cởi mở nhưng cũng đằm thắm. Họ không chỉ lo cho mình mà sẵn sàng giúp đỡ người khác. Gò má đầy đặn: Tướng người phụ nữ nhanh nhạy, giỏi giữ tiền Đây là nét quý tướng của phụ nữ dễ giữ bạc tiền, tài khố. Phụ nữ có má đầy đặn là người có ý chí trong công việc, đã làm gì thì luôn không sợ khó khăn, đem tài lộc về nhà.

Hơn nữa, đây còn là người phụ nữ nhanh nhạy với thời thế, giỏi giữ tiền. Kinh tế trong gia đình có người vợ thế này luôn dồi dào. Họ biết cách tạo ra cơ hội kiếm tiền, xoay sở tài chính ổn thỏa. Phụ nữ có má đầy đặn là người có ý chí trong công việc, đã làm gì thì luôn không sợ khó khăn, đem tài lộc về nhà - Ảnh minh họa: Internet Tai to và dày: Phụ nữ có hậu vận phú quý, trường thọ Đôi tai là bộ phận thể hiện sự giàu sang và tuổi thọ của một người. Theo nhân tướng học, tai to là nét tướng của phụ nữ có hậu vận phú quý. Đây còn là người phụ nữ dễ gặp may mắn, đem về tài lộc, phú quý cho chồng. Cằm đầy đặn: Tướng của phụ nữ đảm đang, hậu vận sung sướng Cằm đầy đặn là nét tướng của phụ nữ có số sung sướng - Ảnh minh họa: Internet Cằm đầy đặn là nét tướng của phụ nữ có số sung sướng. Không chỉ vậy, họ còn có vận thế tốt trong cả sự nghiệp và tình duyên. Về hậu vận, người phụ nữ có cằm đầy đặn vừa có địa vị trong sự nghiệp, vừa có gia đình ấm êm, bạc tiền không thiếu. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tướng đàn ông trẻ con, ham chơi nên dễ làm khổ vợ con Theo nhân tướng học, nếu đàn ông có 1 trong 4 nét tướng này thì nên cẩn thận, vì rất có thể họ là kiểu người thiếu trưởng thành, không đáng tin cậy.

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