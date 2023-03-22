4 cung hoàng đạo nữ càng lớn tuổi càng dễ trở thành "phú bà", hưởng thụ cuộc sống giàu sang, phú quý

Nhờ có chủ tinh là sao mộc, một trong những hành tinh may mắn nhất nên những người phụ nữ thuộc cung hoàng đạo Nhân Mã thường có vận khí rất tốt. Bên cạnh đó, những người phụ nữ sinh ra trong cung Nhân Mã được nhiều người đánh giá là thông minh, tháo vát, can đảm và rất tài năng. Nhờ thế mà cuộc sống của phụ nữ Nhân Mã luôn thuận buồm xuôi gió, gặp chuyện khó khăn đến mấy cũng có thể hoá giải.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp của bản thân hay hỗ trợ bạn đời, phụ nữ cung Nhân Mã còn được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến vì họ luôn cư xử khéo léo và biết cách lấy lòng những người xung quanh. Vì thế mỗi khi gặp chuyện khó khăn, phụ nữ cung Nhân Mã chưa cần mở miệng nhờ vả thì dã được quý nhân chủ động giúp đỡ một cách nhiệt tình rồi.

Người cung Cự Giải nhận được nhiều cơ hội để thăng tiếng trong đời, nếu biết nắm bắt thì bạn hoàn toàn có thể đổi vận trở thành đại gia.

Người kinh doanh, buôn bán càng xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ càng có lợi trong công việc. Vì thế, trong bất cứ trường hợp nào, hãy luôn giữ tinh thần mạnh dạn và chủ động hơn nữa.

Với người làm công ăn lương, có một số cơ hội quý báu chỉ xuất hiện một cách hiếm hoi dành cho những ai tinh ý, bạn cần chớp đúng thời cơ để thể hiện bản thân và chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng.

Song Ngư

Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo

Được các sao tốt chiếu rọi, Song Ngư được cho là một trong số các cung hoàng đạo sẽ công thành danh toại trong sự nghiệp. Họ được cho là sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, có thể giàu có chỉ trong một thời gian ngắn.

Tử vi học có nói, khi càng lớn tuổi, Song Ngư càng có thể sẽ đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Điều này sẽ tỷ lệ thuận với khả năng tài chính của họ. Hãy làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có được hầu như là mọi thứ mình mong muốn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.