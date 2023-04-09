4 con giáp bước vào kỳ cát vận GIA SẢN KẾCH XÙ, giàu có hết phần thiên hạ, tài lộc thăng tiến, may mắn không rời trong mùng 10/3 âm này

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 04:23

Trong mùa lễ hội này, những con giáp sau ngày càng giàu có, không gì có thể cản bước thành công của họ trong tương lai. Cùng xem tử vi đoán xem mùng 10/3 này vận mệnh, cuộc sống, tình duyên,... của 12 con giáp ra sao nhé!

Tuổi Mão

Mùng 10/3 âm là ngày Thiên Tài che chở, con đường tài lộc của người tuổi Mão có những bước tiến triển lạc quan. Bạn dễ nhận được tiền đầu tư từ người thân quen, khiến việc làm ăn thêm phần thuận lợi. Hãy cố gắng để không phụ sự tin tưởng của mọi người.

Thậm chí, có người còn nhận được tiền bạc nhờ may mắn trong ngày hôm nay. Khoản tiền đó có thể giúp bạn thoải mái chi tiêu một thời gian mà không cần lo lắng. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tìm cách đầu tư hợp lý để lãi mẹ đẻ lãi con.

4 con giáp bước vào kỳ cát vận GIA SẢN KẾCH XÙ, giàu có hết phần thiên hạ, tài lộc thăng tiến, may mắn không rời trong mùng 10/3 âm này - Ảnh 1
Thiên Tài che chở, con đường tài lộc của người tuổi Mão có những bước tiến triển lạc quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

4 con giáp bước vào kỳ cát vận GIA SẢN KẾCH XÙ, giàu có hết phần thiên hạ, tài lộc thăng tiến, may mắn không rời trong mùng 10/3 âm này - Ảnh 2
Ngọ sẽ được sao cát tinh chiếu rọi, làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con ngựa là người tràn đầy năng lượng, có tính cách tò mò và thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Đây cũng là người thông minh, quảng giao, nói chuyện khéo léo nên đi đâu cũng được mọi người yêu thích, ngưỡng mộ. Người tuổi Ngọ có cá tính nổi bật, sống nhiệt thành và đam mê, lại thêm tính cách nhanh nhẹn, vui vẻ nên luôn có thể truyền đi năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh.

Bởi tính cách đó mà tuổi Ngọ thường thu hút được rất nhiều quý nhân đến với cuộc sống của mình. Thêm nữa, con giáp này luôn biết cách tích phúc cho bản thân và gia đình, nên cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn hơn. Trong mùng 10/3 này, ai khó thì khó, chứ tuổi Ngọ sẽ được sao cát tinh chiếu rọi, làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió.

Nhìn chung, trong tháng này tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân mang đến cho những cơ hội tốt để tăng tài vận, thăng tiến sự nghiệp, thậm chí là còn mở ra được nhân duyên tốt đẹp, giúp tuổi Ngọ độc thân không còn phải chịu cảnh cô đơn nữa. Thời điểm này cũng thuận lợi để tuổi Ngọ có thể hiện thực hóa những ước mơ của mình, vì họ sẽ được hỗ trợ rất nhiệt tình.

Tuổi Hợi

4 con giáp bước vào kỳ cát vận GIA SẢN KẾCH XÙ, giàu có hết phần thiên hạ, tài lộc thăng tiến, may mắn không rời trong mùng 10/3 âm này - Ảnh 3
Trong mùng 10/3 âm này, công việc của người tuổi Hợi có bước tiến đột phá nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Trong mùng 10/3 âm này, công việc của người tuổi Hợi có bước tiến đột phá nhanh chóng. Chuyện tình cảm đi lên. Con giáp này có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Sức khỏe chú ý đến tim, huyết áp. Con số may mắn: 5, 0. Màu sắc may mắn: màu vàng.

Tuổi Mùi 

Được Tam Hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh, mùng 10/3 sẽ có nhiều bước chuyển tích cực đối với người tuổi Mùi. Bạn hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội để vươn lên nếu muốn gia tăng tài sản và xây dựng các mối quan hệ.  Với tính cách thân thiện, điềm đạm, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ với đồng nghiệp. Nhiều mục tiêu bạn đặt ra đầu năm sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch vào cuối năm.

4 con giáp bước vào kỳ cát vận GIA SẢN KẾCH XÙ, giàu có hết phần thiên hạ, tài lộc thăng tiến, may mắn không rời trong mùng 10/3 âm này - Ảnh 4
Mùng 10/3 âm sẽ có nhiều bước chuyển tích cực đối với người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, người tuổi mùi nhận được tin vui dù còn độc thân hay đã lập gia đình. Đặc biệt với người độc thân, chịu tác động tích cực của Tam Hợp, bạn có nhiều cơ hội gặp được người phù hợp với bản thân.  

Tình hình sức khoẻ của người tuổi Mùi bớt được nhiều mối lo trong năm nay. Tuy nhiên bạn vẫn cần học cách cân bằng cuộc sống với công việc dù bận rộn để không rơi vào tình trạng quá tải, lao lực, kiệt sức. 

Ngoài ra trong năm Quý Mão, người tuổi mùi sẽ có quý nhân dẫn dắt để đi đúng hướng. Tuy nhiên, người tuổi Mùi nên đề phòng những lời đàm tiếu hay thách thức pháp lý trong năm nay. Đừng ngại tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trong những vấn đề này.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

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Tử vi 12 con giáp cho thấy, Thân chuẩn bị đón tin vui về khía cạnh tình cảm trong ngày Tam hợp che chở, Mùi nhận được nhiều niềm vui trên con đường tài lộc

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