4 cặp con giáp XUNG KHẮC KỴ NHAU, dễ nảy sinh MÂU THUẪN, không NGHÈO KHỔ cả đời cũng ĐƯỜNG AI NẤY ĐI

Tuổi Tý thường coi trọng tiền bạc hơn là chuyện tình cảm, hôn nhân gia đình, trong khi đó tuổi Ngọ lại hoàn toàn trái ngược lại. Tuổi Tý thường hay suy tính thiệt hơn, rất nhạy cảm trong mọi việc, nhưng tuổi Ngọ lại rất hào phóng, sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Do đó, hai con giáp này lấy nhau sẽ rất khó để hòa hợp.

Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thường thích tự do, ưa sự dịch chuyển nhưng tuổi Tý lại có tính thích kiểm soát đối phương, muốn cuộc sống êm đềm. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó, nếu cứ khăng khăng đến với nhau, không sớm thì muộn cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, từ đó khiến hôn nhân trở thành “nấm mồ của tình yêu”.

Người cầm tinh con Rồng và con Hổ đều khá coi trọng sĩ diện, cái tôi và có tính tình khá độc đoán, mạnh mẽ. Rồng đã quen với việc mình nói một là một, hai là hai, không thích bị người khác phản bác. Trong khi đó, Hổ lại thích phát biểu ý kiến của mình và thuyết phục mọi người tán thành ý kiến đó. Vì thế, bộ đôi mâu thuẫn này thường xảy ra tranh cãi, rất đúng với câu “Long tranh Hổ đấu”.

Tuổi Mão – Tuổi Tý

Mão là con mèo, Tý là con chuột. Vốn dĩ Mèo và Chuột là 2 động vật thường xuyên cạnh tranh đối đầu nhau. Luôn tìm cách hãm hại, giết chết đối phương. Có thể nói là quân địch không đội trời chung. Chính vì vậy trong đời sống những ai thuộc 2 con giáp này không khi nào có tiếng nói chung . Khi kết đôi người tuổi Mão với người tuổi Tý thành một cặp uyên ương sẽ không khi nào có hiệu quả tốt. Trong đời sống vợ chồng luôn khắc khẩu và cạnh tranh đối đầu nhau. Người này nói 1 người kia đáp lại 1, chẳng ai nhường ai.

Đặc biệt trong làm ăn kinh doanh thương mại, tuổi Mão và tuổi Tý không có hướng đi chung. Dù có nỗ lực phấn đấu tới đâu cũng không có hiệu quả tốt. Tiền của vật chất ngày càng giảm sút, ý thức chịu nhiều áp lực đè nén từ việc làm .

Tuổi Hợi - Tuổi Thân

Trong khi tuổi Hợi thích chõ mũi vào chuyện của người khác, dám làm không dám nhận thì tuổi Thân lại khá nhỏ mọn, hay để bụng những thứ vặt vãnh, hay cằn nhằn và khá cứng nhắc, bảo thủ. Ngoài ra, Thân thuộc tuýp người tự lập, luôn tự đứng vững trong xã hội bằng chính khả năng của mình, trong khi tuổi Hợi lại tự làm tự quyết, không biết nhường nhịn.

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Chính vì thế, nếu về chung một nhà, dù Thân có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa thì Hợi vẫn bỏ ngoài tai. Cặp con giáp xung khắc này sẽ kìm hãm lẫn nhau, khiến chuyện kinh doanh đi vào ngõ cụt, cuộc sống vợ chồng liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn khiến tiền tài ngày càng giảm sút, tình cảm vợ chồng cũng ngày một nguội lạnh.

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