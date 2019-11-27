4 bộ phận của vợ càng nhỏ chồng càng phát tài, trước ngưỡng 40 nhà xe có đủ

Sách nhân tướng học chỉ rõ, vợ có những nét quý tướng của phụ nữ này sẽ giúp chồng ăn nên làm ra, nghèo mấy cũng thành đại gia, gia đình hưng thịnh.

Vợ có 4 nét quý tướng của phụ nữ này chính là tay hòm chìa khóa, ai lấy được như rước thần tài vào nhà, chẳng những vượng phu ích tử mà còn giàu sang phú quý. Không chỉ giúp chị em có may mắn đường tiền bạc, hôn nhân của bạn cũng sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc cả đời - Ảnh minh họa: Internet Ngực nhỏ Đa phần phụ nữ đều mong muốn sở hữu khuôn ngực đầy đặn để tăng sự hấp dẫn, nữ tính. Bởi lẽ, chẳng những đàn ông, ngay cả phụ nữ khi nhìn thấy cô nàng có đôi gò bồng đảo căng tràn đi ngang qua cũng khó rời mắt.

Tuy nhiên, về nhân tướng học thì ngực nhỏ mới là nét phúc tướng của phụ nữ. Không chỉ giúp chị em có may mắn đường tiền bạc, hôn nhân của bạn cũng sẽ ấm êm viên mãn, hạnh phúc cả đời. Đàn ông có vợ ngực nhỏ sẽ dễ dàng thành công, tài chính vững vàng, ngày càng vượng phát. Người sở hữu hét phúc tướng của phụ nữ này sẽ có cuộc đời ngập trong vinh hoa quý quý, càng già càng giàu - Ảnh minh họa: Internet Miệng nhỏ Khuôn miệng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận thế của người phụ nữ. Bởi nhân tướng học có nói, người có miệng nhỏ chắc chắn là người khôn ngoan, tài giỏi và cô cùng tinh anh.

Người sở hữu hét phúc tướng của phụ nữ này sẽ có cuộc đời ngập trong vinh hoa quý quý, càng già càng giàu. Hơn cả, họ còn là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, một lòng một dạ hỗ trợ chồng làm nên nghiệp lớn. Nếu gót chân nổi rõ phụ nữ chắc chắn sẽ có tài vận vượng phát, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet Bàn chân nhỏ Một bàn chân nhỏ nhắn, đầy đặn sẽ giúp chủ nhân có cuộc sống may mắn, được quý nhân chiếu cố, bề trên phù trợ. Phụ nữ có gót chân hồng hào thường có phúc về đường con cái. Nếu gót chân nổi rõ chắc chắn sẽ có tài vận vượng phát, ăn nên làm ra. Chẳng những an nhàn hưởng lộc, tiền ùa vào nhà, nét quý tướng này còn giúp chị em đổi đời sau ngưỡng 30, là thần tài giúp chồng tay trắng trở thành đại gia, nhà xe có đủ trước ngưỡng 40. Con cái của mẫu phụ nữ này chắc chắn sẽ công thành danh toại, hiếu thảo với mẹ cha - Ảnh minh họa: Internet Eo nhỏ Người xưa rất thích có được những cô con dâu thắt đáy lưng ong với chiếc eo nhỏ. Chẳng những đẹp về mặt thẩm mỹ, chiếc eo nhỏ còn là nét tướng của phụ nữ vượng phu ích tử, biết lo nghĩ, vun vén cho gia đình. Họ có gan làm giàu, không ngừng nỗ lực vươn lên và cúc cung tận tụy nên càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy. Con cái của mẫu phụ nữ này chắc chắn sẽ công thành danh toại, hiếu thảo với mẹ cha. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Sau ngưỡng 40, phụ nữ tuổi này ắt giàu có viên mãn, hạnh phúc cả đời Trời sinh phụ nữ thuộc top con giáp may mắn này càng già càng giàu, chỉ cần bước sang ngưỡng 40 ắt nhà xe có đủ, tiền tỷ trong tay.

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