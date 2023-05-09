33 ngày tới CẦU DANH ĐẮC DANH, CẦU TÀI ĐẮC TÀI: 3 con giáp vận trình bạo phát, ngồi mát ăn bát vàng, may mắn tài lộc quấn quanh thân

Theo tử vi , vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu không quá bằng phẳng. Con giáp này dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên, công việc không tiến triển như dự kiến. Bản mệnh nên kiềm chế tính nóng của mình và hạn chế nói lời khó nghe với người khác. Thêm vào đó, con giáp này còn phải đối diện với nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận ra rằng những hi sinh của mình lại bị chính những người thân thiết nhất coi nhẹ. Cảm giác thất vọng trong lúc này là không tránh khỏi.

Tuy nhiên, có thể những vấn đề xảy ra ở thời điểm này chỉ là do các thành viên trong gia đình chưa thực sự hiểu nhau mà thôi. Tuổi Sửu và người nhà nên dành thời gian ngồi lại và trò chuyện với nhau, tháo gỡ những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có.

Vận trình công việc của tuổi Dần không được thoải mái. Bản mệnh có nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhiều việc dù bạn đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng vẫn có những sự cố phát sinh khiến cho bạn phải đột ngột thay đổi.

Vận trình tình duyên êm ấm. Người tuổi này khá may mắn khi có những mối quan hệ khá hòa thuận. Bạn và người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau và giúp tình cảm thêm bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có thể tìm ra hướng đi mới trong công việc. Những công việc tưởng chừng lối mòn cũng được giải quyết nhanh chóng và trở nên thú vị hơn nhiều. Bạn thổi một luồng gió mới cho tập thể của mình. Đây cũng là ngày thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng kinh doanh. Nếu đã xem xét kỹ càng mọi phương diện thì hãy dũng cảm làm theo kế hoạch, đừng chần chừ, do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội đáng quý.

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên bạn dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm