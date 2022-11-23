33 ngày tới: 3 con giáp xóa bỏ vận đen, tiền bạc tràn về, làm ăn tấn tới, sự nghiệp trải đầy hoa hồng

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 19:16

Trong vòng 33 ngày tới, bao nhiêu khổ hạnh của 3 con giáp may mắn đều qua đi, tài lộc khắp nơi ùa về như dự báo muôn vàn thành công sắp tới.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có phúc khí bẩm sinh nên cuộc sống suôn sẻ, dù làm việc gì cũng luôn được mọi người quan tâm giúp đỡ. Tuổi Hợi có tính tình điềm đạm, vui vẻ, giỏi giao tiếp, hòa đồng. Bởi vì quan hệ xã giao rộng nên tuổi Hợi luôn gặp được quý nhân trên đường đời.

Đặc biệt, trong 33 ngày tới, tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, được Trời Phật phù trợ, vận trình tài lộc cải thiện, sự nghiệp liên tục leo lên đỉnh cao. Họ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời. Hãy chớp lấy thời cơ để khẳng định tài năng của mình. Bởi chỉ cần thành công bạn sẽ ngập trong nhung lụa, đời sang trang mới trong chớp mắt.

33 ngày tới: 3 con giáp xóa bỏ vận đen, tiền bạc tràn về, làm ăn tấn tới, sự nghiệp trải đầy hoa hồng - Ảnh 1
Đặc biệt, trong 33 ngày tới, tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, được Trời Phật phù trợ, vận trình tài lộc cải thiện, sự nghiệp liên tục leo lên đỉnh cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sống nhiệt tình, ân cần, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong bất cứ hoàn cảnh nào Dậu cũng hết lòng với bạn bè và luôn để lại ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Theo tử vi, trong 33 ngày tới, tuổi Dậu không phải lo lắng về tiền bạc vì tài lộc sẽ tìm đến tận cửa nhà.

Con đường sự nghiệp suôn sẻ, gặp nhiều thuận lợi kéo theo tài chính rủng rỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thế thăng hoa rực rỡ. Phúc phần trời cho sẽ giúp sự nghiệp của Dậu phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.

33 ngày tới: 3 con giáp xóa bỏ vận đen, tiền bạc tràn về, làm ăn tấn tới, sự nghiệp trải đầy hoa hồng - Ảnh 2
Theo tử vi, trong 33 ngày tới, tuổi Dậu không phải lo lắng về tiền bạc vì tài lộc sẽ tìm đến tận cửa nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tính cách ổn định và điềm đạm, làm việc tích cực, giàu trí tưởng tượng, chăm chỉ hơn người. Họ cũng chịu áp lực tốt, dễ được đồng nghiệp, sếp trên ủng hộ và luôn tạo cho mọi người khác cảm giác đáng tin cậy. Nhìn chung, người tuổi Mùi có nhiều tham vọng, mục tiêu lớn trong cuộc sống, họ sẵn sàng thay đổi bản thân để cho mọi thứ để trở nên hoàn hảo.

Tử vi học dự báo, trong 33 ngày tới, những người cầm tinh con hổ sẽ có nhiều cơ hội lớn. Nếu biết tận dụng và kiên trì trong công việc thì con giáp sẽ đạt hiệu quả cao, kiếm tiền nhanh hơn. Tóm lại, cuộc sống của tuổi Dần sẽ bước sang giai đoạn mới, đi lên theo chiều hướng tích cực, tài chính dồi dào.

33 ngày tới: 3 con giáp xóa bỏ vận đen, tiền bạc tràn về, làm ăn tấn tới, sự nghiệp trải đầy hoa hồng - Ảnh 3
Tử vi học dự báo, trong 33 ngày tới, những người cầm tinh con hổ sẽ có nhiều cơ hội lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày 28/10 âm lịch, khung giờ từ 11-15h, 3 con giáp có thể chuyển bại thành thắng, kiếm được bộn tiền, vận đỏ rực như son

Tử vi ngày 28/10 âm lịch, khung giờ từ 11-15h, 3 con giáp có thể chuyển bại thành thắng, kiếm được bộn tiền, vận đỏ rực như son

Khung giờ từ 11-15h ngày 28/10 âm lịch, 3 con giáp dưới đây ngày càng thịnh vượng đường tài lộc, công việc diễn ra suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 33 ngày tới tử vi ngày 23/11/2022 tử vi 13/11 con giap may man tu vi ngay moi tu vi hang ngay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 18 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng