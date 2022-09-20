30 ngày tới niềm vui ập đến, 3 con giáp vận may gõ cửa, giàu sang như "hổ mọc thêm cánh"

Tử vi dự báo rằng tuổi Thân đang bước vào một giai đoạn có nhiều biến động. Người ngoài có thể cho rằng tuổi Thân đang gặp nhiều khó khăn, sóng gió. Thực tế, đây là lúc con giáp này học hỏi được nhiều kinh nghiệm để làm bàn đạp cho những công việc về sau.

Trong giai đoạn này, tuổi Thân cần vững tâm, đi từng bước để vượt qua gian truân. Trong vòng 30 ngày tới, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ thăng hoa vượt trội. Con giáp này còn có quý nhân phù trợ, giúp chỉ lối và trao cho cơ hội thành công, cơ hội làm giàu.

Tuổi Dậu trời sinh tính cách trầm ổn, việc gì cũng muốn giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Mặc dù không thích gây chuyện thị phi nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng sợ hãi. Nếu có việc gì lớn xảy ra họ sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ, không những có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mà họ còn tự rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ việc đó.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 30 ngày tới, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, trong 30 ngày tới tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện. Chính vì vậy, trong những năm trở lại đây, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Chỉ cần trong 30 ngày tới là họ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Lúc này cuộc sống của họ ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già. Người tuổi Dậu đừng chần chừ kẻo bỏ lỡ thời cơ may mắn hiếm có này.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của tuổi Ngọ trong 30 ngày tới giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc. Được nhiều cát tinh chiếu rọi, bản mệnh này sẽ có vô số các cơ hội đầu tư tốt và chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, không lo thiếu tiền tiêu, cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, thời điểm này tuổi Ngọ cũng gặp được nhiều quý nhân trợ giúp, mang tới cho họ những sự kết nối vô giá, mở ra những cơ hội làm ăn thu về lợi nhuận cao hoặc được cấp trên tín nhiệm, đánh giá cao và dễ thăng tiến ở cơ quan. Do đó, tuổi Ngọ phải biết nắm bắt thật tốt những cơ hội này để làm giàu cho bản thân và gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.