3 vị trí lông càng mọc nhiều càng phát tài, tưởng xấu mà ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 23/10/2019 15:09

Nhân tướng học chỉ rõ, đây chính là 3 vị trí lông mọc càng nhiều càng giúp chủ nhân đại cát đại lợi, tài lộc thăng hoa, cả đời sung túc đủ đầy.

Theo nhân tướng học, lông mọc nhiều ở 3 vị trí này chính là nét quý tướng hiếm có khó tìm, ai sở hữu cả đời sang giàu, nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

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Sách nhân tướng học có nói, bụng có càng nhiều lông gia chủ càng tích cóp được nhiều tài sản, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

1. Bụng

Nếu mũi của một người là nơi thể hiện khả năng kiếm tiền của người ấy thì bụng lại được ví như kho tiền của họ. Mũi càng dày, cánh mũi kín thì chủ nhân sẽ càng vượng đường công danh, thành công rất sớm. Bụng có càng nhiều lông gia chủ càng tích cóp được nhiều tài sản, muốn nghèo cũng không được.

Dù không sinh ra trong giàu có, lớn lên trong nghèo khó nhưng người có lông mọc nhiều ở bụng sẽ đổi đời ngoạn mục. Chẳng những thăng quan tiến chức, hôn nhân hạnh phúc, họ còn giàu đến mức gia tài mà họ sở hữu con cháu ba đời tiêu xài thả ga cũng không hết.

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Người có lông mọc trên nốt ruồi càng già càng giàu, hậu vận ấm êm hạnh phúc, sung túc một đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Nốt ruồi

Rất nhiều người khi phát hiện có lông mọc trên nốt ruồi đã có ý định xóa bỏ mà không hề biết rằng đây là một trong những nét quý tướng hiếm người có được. Sách nhân tướng học có nói, đây chính là điềm báo tài lộc sắp tìm đến tận cửa, tiền ùn ùn chui vào túi.

Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, bạn hoàn toàn có thể tự xem bói tài vận của mình thông qua nét phúc tướng này. Đặc biệt, người có lông mọc trên nốt ruồi càng già càng giàu, hậu vận ấm êm hạnh phúc, sung túc một đời.

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Đây chính là nét quý tướng giúp chủ nhân có đường tài lộc vượng phát, sức khỏe tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngón chân

Phụ nữ thường không thích các ngón chân của mình có nhiều lông, họ cho rằng nó sẽ gây mất thẩm mỹ, giảm đi sự nữ tính. Thế nhưng, đây chính là nét quý tướng giúp chủ nhân có đường tài lộc vượng phát, sức khỏe tốt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Dẫu trắc trở đủ đường, dẫu khốn khó cơ cực hay bị tiểu nhân quấy phá thì người có lông mọc nhiều ở ngón chân vẫn dễ dàng vượt qua nghịch cảnh, vươn lên làm giàu. Tiền chất chật nhà, trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền là tương lai họ nắm chắc trong tay.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả.

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