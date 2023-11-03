3 vị trí của phụ nữ càng rậm lông càng có số hưởng, cuộc đời giàu sang sung sướng như công chúa

Theo nhân tướng học, lông mọc trên nốt ruồi mang lại nhiều may mắn. Vận tiền tài của bạn vượng sắc, công thành danh toại hơn bạn bè cùng trang lứa. Một sợi lông mọc trên nốt ruồi chưa thể mang lại vận khí tốt cho bạn. Nhưng từ hai, ba hoặc nhiều sợi trở lên, bạn sẽ có số giàu có ngút trời, lộc tăng lên phất phới.

Đặc biệt nếu có đúng ba sợi, điều này sẽ mang lại cho bạn vận đại phú quý, lộc lá đỏ rực, cả đời không biết khổ là gì. Khi còn độc thân thì sướng như công chúa, không phải khổ sở. Khi có chồng, bạn sẽ có cuộc sống như bà hoàng, tiền bạc xung thiên chạm đỉnh.

Mọc lông ở vị trí này vô cùng “đắc địa”. Không chỉ về đường tiền tài, công danh của bạn cũng có nhiều bước tiến rực rỡ. Theo quan niệm dân gian, mọc lông ở vùng bụng sẽ mang lại nhiều của cải, vận khí trong nhà cũng vô cùng vượng sắc.



Mọc lông ở bộ phận này có số sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn có nhiều bước tiến, hanh thông và vô cùng thuận lợi. Bạn có tướng vương giả trời sinh, từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, tha hồ tiêu xài tiền thoải mái. Tài khí của bạn xung thiên, cuộc sống vô cùng thoải mái bình yên. Càng về già, cuộc sống sẽ càng sung túc, con cháu hiếu thảo, vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Lông mọc ở ngón chân

Mọc lông ở ngón chân mang lại vận khí giàu có, đặc biệt là sức khỏe dồi dào, dẻo dai. Bất luận là nam hay nữ, bạn cũng có cuộc sống giàu sang, ăn sung mặc sướng, của cải đề huề tiêu không hết. Theo nhân tướng học, đây là bộ phận cơ thể của phụ nữ nếu mọc nhiều lông sẽ có bản lĩnh hơn người.



Phụ nữ có nét tướng này thường có nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn là người kiên quyết, có ý chí nên được nhiều người yêu mến. Trong gia đình, bạn là người mẹ, người vợ tốt nên được chồng con yêu thương, kính trọng. Nói chung bạn sẽ sống một đời không uổng phí, không biết khổ là gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm