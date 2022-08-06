3 tuổi trúng độc đắc trước khi sang lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), trời ban vận may, thần tài ban của cải, quý nhân nâng đỡ làm giàu

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 21:01

Trước khi sang lễ Vu Lan, những con giáp nào sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc?

Tuổi Sửu

Đối với những người tuổi Sửu, việc làm ăn phát tài trong ba năm trở lại đây là điều hợp lý. Bởi con giáp này luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. Người tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt hơn, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Đặc biệt, trước khi sang lễ Vu Lan, đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu rất tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ “túi tiền” của bạn. Có thể nói, vận may của người tuổi Sửu đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

3 tuổi trúng độc đắc trước khi sang lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), trời ban vận may, thần tài ban của cải, quý nhân nâng đỡ làm giàu - Ảnh 1
Đặc biệt, trước khi sang lễ Vu Lan, đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu rất tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ “túi tiền” của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trước khi đến ngày lễ Vu Lan, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện. Nhân thời cơ tốt này, tuổi Dậu hãy tận dụng lấy lại những gì đã mất suốt thời gian qua.

Không chỉ vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Sự nghiệp hanh thông hơn bao giờ hết, cơ hội thăng tiến cũng rộng mở. Từ thời gian này, vận khí đến, cuộc sống của họ ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

3 tuổi trúng độc đắc trước khi sang lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), trời ban vận may, thần tài ban của cải, quý nhân nâng đỡ làm giàu - Ảnh 2
Trước khi đến ngày lễ Vu Lan, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có vận trình tài lộc rất tốt. Tài vận của họ sẽ ngày càng vượng phát. Ngay cả khi người tuổi Tỵ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong thời gian trước ngày lễ Vu Lan.

Nhận được ngôi sao may mắn, người tuổi Tỵ mở rộng hầu bao nhận tiền bạc của cải. Lúc này, bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi Thần Tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. Không chỉ vậy, trong thời gian này, những người tuổi Tỵ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến có lẽ người tuổi Tỵ cũng chưa từng nghĩ đến.

3 tuổi trúng độc đắc trước khi sang lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), trời ban vận may, thần tài ban của cải, quý nhân nâng đỡ làm giàu - Ảnh 3
Ngay cả khi người tuổi Tỵ đã trải qua một số thăng trầm và khó khăn, họ đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong thời gian trước ngày lễ Vu Lan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày đầu tuần (1 - 3/8), 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, hầu bao rủng rẻng, phú quý ngút trời, giàu không kịp cản

Tử vi 3 ngày đầu tuần (1 - 3/8), 3 con giáp phúc lộc nhân đôi, hầu bao rủng rẻng, phú quý ngút trời, giàu không kịp cản

Vào 3 ngày đầu tuần, ai khổ thì khổ nhưng 3 con giáp này sẽ tìm được cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống thăng hoa, thậm chí có người còn phát tài bất ngờ. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 7 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng