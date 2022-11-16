3 tuổi trúng đậm tiền tài, làm nên đại sự, công danh sáng chói, hứa hẹn giàu to, tài khoản nhảy số trong cuối tuần này

Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Thân không được thuận lợi. Dù cuộc sống hay công việc, con giáp này đều không đạt được thành công như mong muốn, thậm chí còn gặp nhiều phiền toái.

Những cố gắng của tuổi Thân trong thời gian qua sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh giúp tăng thêm động lực làm việc. Nhìn chung, bản mệnh có thể chuẩn bị tinh thần đón những điều tốt đẹp sắp đến trong tương lai.

Tử vi dự báo rằng, bước vào cuối tuần, vận thế của tuổi Thân sẽ có sự khởi sắc mạnh mẽ, phúc khí dồi dào. Mọi vướng mắc lớn nhỏ sẽ được con giáp này giải quyết dần dần. Các phiền não trong cuộc sống cũng được đẩy lùi. Bản mệnh có thể sống thoải mái về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Vận tài lộc thăng hoa nên thu nhập của tuổi Thân cũng có dấu hiệu tăng lên trong thời gian tới.

Tuổi Ngọ

Vào cuối tuần , Người tuổi Ngựa sẽ bước vào vận thế "Tam hợp quý nhân", "Quan ấn tương sinh", biểu hiện cho vận may cực lớn, có quý nhân phù trợ nên mọi việc bạn làm đều thành công, thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tương đối thuận lợi, dù con giáp này là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bản mệnh chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc, ôn tập. Cơ hội thành công trong kinh doanh cao, danh lợi song thu, phát tài nhanh chóng. Nếu có năng lực hãy nắm chặt thời cơ, sẽ thu được cực nhiều lợi nhuận.

Trên phương diện tài lộc, người đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Bản mệnh cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ, có thể nhờ đó sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng.

Vận trình tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Con giáp này cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi vào cuối tuần của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển thuận lợi bất ngờ. Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay.

Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.