3 tuổi sướng nhất nửa đầu tháng 10 Âm lịch: Thực Thần sinh tài, đại cát đại lộc, tiền của đầy ắp, vương giả số 2 khó ai số 1

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 07:50

Tử vi dự đoán vào nửa đầu tháng 10 âm lịch sẽ có những con giáp sau đây hưởng trọn may mắn, tài lộc vượng phát ngời ngời.

Tuổi Hợi

3 tuổi sướng nhất nửa đầu tháng 10 Âm lịch: Thực Thần sinh tài, đại cát đại lộc, tiền của đầy ắp, vương giả số 2 khó ai số 1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Lợn thường có tính cách khá trưởng thành, ổn định, năng động, vui vẻ và hòa đồng. Trong sự nghiệp, con giáp Hợi rất đa tài, họ chắc chắn là mẫu người rất sáng tạo. Họ không cạnh tranh với người khác, luôn thận trọng trong công việc. Chính phẩm chất đó khiến cho người tuổi hợi luôn có được sự tin tưởng của những người xung quanh.

Kể từ vào nửa đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, bước sang tuần mới thì tài lộc tăng nhanh, có nhiều phúc lộc. Do đó, những người này cần nắm bắt cơ hội kịp thời, tương lai chắc chắn sẽ có nhiều bước đột phá!

Tuổi Ngọ

3 tuổi sướng nhất nửa đầu tháng 10 Âm lịch: Thực Thần sinh tài, đại cát đại lộc, tiền của đầy ắp, vương giả số 2 khó ai số 1 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp tốt số, được Thần Tài chiếu cố, dễ dàng đạt được thành công hơn người.

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao.

Người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng. Con giáp này luôn đảm nhận những vị trí quan trọng, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty và bản thân. Những người tuổi Ngọ càng chăm chỉ thì thành tựu mang về nhiều tài lộc cho chính bản thân mình.

Tuổi Thân

3 tuổi sướng nhất nửa đầu tháng 10 Âm lịch: Thực Thần sinh tài, đại cát đại lộc, tiền của đầy ắp, vương giả số 2 khó ai số 1 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Vào nửa đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 20h tối 23/10/2022: 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, làm ăn đại phát đại tài, giàu lên nhanh chóng, tiền về ngập nhà, lộc lá bao la

Sau 20h tối 23/10/2022: 3 con giáp bất ngờ trúng số độc đắc, làm ăn đại phát đại tài, giàu lên nhanh chóng, tiền về ngập nhà, lộc lá bao la

Vận trình hanh thông từ sau 20h ngày 23/10 giúp những con giáo này có được khoảng thời gian tài lộc vượng phát bất ngờ. Việc làm ăn dễ dàng hơn giúp gia chủ thu bội tiền tài lớn.

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