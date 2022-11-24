3 tuổi SIÊU MAY MẮN vào đầu tháng 11 âm lịch, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, số đỏ cả tình lẫn tiền, công danh lên bục vinh quang

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 10:50

Thầy tử vi cho biết, đầu tháng 11 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trên đường công danh, tài lộc.

Tuổi Hợi

Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Hợi luôn là những đứa trẻ khiến bố mẹ và người thân tự hào vì khả năng độc lập và cách ứng xử khéo léo. Tuy nhiên, khi trưởng thành, con giáp này lại gặp khá nhiều khó khăn trong con đường sự nghiệp, tài chính và phải khi bước vào thời trung vận, cuộc sống của con giáp này mới thực sự thăng hoa.

Thế nhưng, trong những giai đoạn trước đó, nhiều khi tuổi Hợi cũng gặp những khó khăn, đường tình duyên lận đận. Tuy nhiên, trong thời gian đầu tháng 11 âm lịch, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Những người tuổi Hợi theo nghề làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

3 tuổi SIÊU MAY MẮN vào đầu tháng 11 âm lịch, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, số đỏ cả tình lẫn tiền, công danh lên bục vinh quang - Ảnh 1
Trong thời gian đầu tháng 11 âm lịch, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết, những người tuổi Thìn đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc nên dễ dàng thành công. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi những người tuổi Thìn lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Thìn chính là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Nhờ đó, tài khoản của những người tuổi Thìn cũng nảy số ầm ầm khiến cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn. Người tuổi Thìn không chỉ có thu nhập ổn định, thậm chí họ sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá từ nghề tay trái. Không chỉ may mắn trong công việc, mà trong chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng thăng hoa rực rỡ trong thời gian này. Nếu như còn độc thân bạn sẽ tìm được ý trung nhân như ý. Nếu như có đôi có cặp thì cuộc sống càng trở nên viên mãn hơn rất nhiều. 

3 tuổi SIÊU MAY MẮN vào đầu tháng 11 âm lịch, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, số đỏ cả tình lẫn tiền, công danh lên bục vinh quang - Ảnh 2
Đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Thìn chính là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn là những người hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian trước đó, tuổi Mão có thể đã phải trải qua giai đoạn khó khăn khi khối lượng công việc chất như núi với vô vàn áp lực. Tài chính không hề dư dả nhưng lại có dấu hiệu hao tài tốn của vì tuổi Mão có nhiều hung tinh xung quanh khiến bản mệnh chi tiêu quá tay.

Tử vi cho biết, những người tuổi Mão trong đầu tháng 11 âm lịch khi liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc về vấn đề tăng lương, tăng thưởng, tài khoản nảy số ầm ầm tiêu hoài không lo cạn. 

3 tuổi SIÊU MAY MẮN vào đầu tháng 11 âm lịch, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, số đỏ cả tình lẫn tiền, công danh lên bục vinh quang - Ảnh 3
Tử vi cho biết, những người tuổi Mão trong đầu tháng 11 âm lịch khi liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi có nói, thứ 4, 5, 6 giữa tuần này, 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, được bề trên thương xót nên làm việc gì cũng thành công, tiền bạc luôn rủng rỉnh.

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