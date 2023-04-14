3 tuổi sau là con cưng của TRỜI, cuối tháng 4 này, ôm trọn MAY MẮN, buông được NỢ nần, ung dung hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 21:50

Những con giáp may mắn cuối tháng 4 này sẽ được nhận nhiều tin vui trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, việc gì cũng hanh thông hơn hẳn. Hãy cùng xem đó là những ai nhé!

Tuổi Tuất

3 tuổi sau là con cưng của TRỜI, cuối tháng 4 này, ôm trọn MAY MẮN, buông được NỢ nần, ung dung hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với tuổi Tuất, những xui xẻo đã lùi xa, cuối tháng 4 này là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay. 

Điềm báo tử vi cho thấy bạn có thể vượt qua được không ít khó khăn trở ngại trong công việc bằng chính khả năng của mình. Công việc có điềm báo khởi sắc, nhiều cơ hội tốt đẹp sẽ đến với con giáp này nếu như biết nắm bắt nhanh chóng. Những cố gắng, nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi.

 

Phương diện tài chính của Tuất cũng dấu hiệu chuyển biến tích cực, việc làm ăn kinh doanh đang trên đà tiến triển mang tới doanh thu đều đặn, tiền bạc về túi con giáp này nhiều không kể xiết, khiến bao người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Nhân đà này, bạn cũng có thể suy nghĩ tới việc mở rộng quy mô.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nên lưu ý hơn trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Có những người nhận ra sai lầm của mình ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ hiện tại, đó là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ. Nếu có thể "chữa cháy" thì đừng từ bỏ, phải tìm cách để hàn gắn phù hợp, nếu không bạn sẽ phải tiếc nuối vì đã không nỗ lực đấy.

Cuối tháng 4 này mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều diễn ra như ý. Tất cả mọi khía cạnh từ công việc, tài chính. Những cố gắng và nỗ lực của bạn đã bắt đầu “đơm hoa kết quả”.

Nhất là khi Thái Dương cát tinh ghé thăm bạn càng cảm thấy an lòng khi khả năng tập trung rất cao, hỗ trợ bạn kiểm soát được tình hình, tránh sai sót. Hơn nữa, nhiều người còn gặp được chuyên gia trong lĩnh vực của mình giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Tuổi Tý

3 tuổi sau là con cưng của TRỜI, cuối tháng 4 này, ôm trọn MAY MẮN, buông được NỢ nần, ung dung hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý tuy nóng tính nhưng luôn phân định được đúng sai, rạch ròi. Đối mặt với vấn đề, họ thường nhìn nhận rất khách quan và cho ra kết luận cuối cùng dựa trên những yếu tố có trong thực tế. Họ chẳng bao giờ suy đoán thiếu căn cứ làm tổn hại đến cá nhân hay tổ chức nào.

Trong cuộc sống, con giáp này tinh tế, hành xử đúng mực và không bao giờ gây hiểu nhầm cho người khác. Ở vị trí lãnh đạo, người tuổi Tý coi sự nỗ lực phấn đấu của cấp dưới là ngang bằng và đồng đều nhau, họ không ưu ái hay nâng đỡ bất kỳ ai. Con giáp này quan niệm rằng, trong môi trường tập thể, để phát sinh sự ganh ghét, đố kỵ sẽ kéo tất cả cùng đi lùi.

Cuối tháng 4 tới đây, người tuổi Tỵ được cát tinh chiếu mệnh, công việc và sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc, tài lộc rất rộng mở. Con giáp này lên đời nhờ kiếm được nhiều tiền từ việc làm ăn với các đối tác lớn. Ngoài ra, họ còn được hưởng số tiền lãi khủng sau nhiều năm tích lũy ngân hàng.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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