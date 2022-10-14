3 tuổi phất lên như "vũ bão" 3 tháng cuối năm 2022, làm ăn thăng hoa nhanh chóng, tiền về nhiều vô kể, tậu nhà mua xe đón Tết hoành tráng

Được sao Thái Dương hậu thuẫn, người tuổi Mùi đón những thuận lợi trong sự nghiệp khi con giáp này dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Đường tài lộc vào 3 tháng cuối năm 2022 rất vượng, tuy nhiên nếu con giáp này có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối năm hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà Mùi mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra, bao gồm cả kế hoạch được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian, tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền nên bỏ lỡ những giây phút bên nửa kia. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, lúc này bạn nên dành thời gian để hâm nóng tình yêu nhé.

Tuổi Mão

Vận thế của người tuổi Mão vào 3 tháng cuối năm 2022 tương đối khả quan. Trong thời gian 3 tháng cuối năm, con giáp này được quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với bạn.

Đồng thời trong khoảng thời gian này, công việc của người tuổi Mão rất suôn sẻ, công việc tốt giúp cho thu nhập gia tăng, không những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng rất dồi dào.

Dù vẫn có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa đà vào nơi không lối thoát. Những kinh nghiệm và cả sự tính toán cẩn thận của bạn chính là nền tảng để bạn gặt hái được thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rất vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội được yêu thương và hạnh phúc đấy.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022 này tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều gian nan trắc trở, đặc biệt vào những tháng đầu năm, có những người tuổi Tuất phải đánh đổi hy sinh rất nhiều. Thế nhưng, bước vào những tháng cuối năm sắp tới, cuộc sống tuổi Tuất sẽ khổ tận cam lai, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần sẽ chuyển biến tích cực không ngừng.

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn không ngừng cố gắng cầu tiến để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Tuất lúc bé tuy rằng gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng với bản lĩnh sống tuyệt vời mà chông gai nào họ cũng vượt qua. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất khá kiên định và có lòng nhẫn nại. Họ không ngại đối mặt với sóng gió, mà thay vào đó còn xem đó là thử thách để thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.

Tử vi học có nói, từ nửa đầu tháng 11 sắp tới, những người tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố không ngừng. Thời gian trước khó khăn thế nào thì từ tháng 10 trở đi, cuộc sống sẽ thăng hoa viên mãn. Đặc biệt, những người tuổi Tuất sẽ tìm được cơ hội làm giàu vào cuối năm. Cuối năm 2022 này, tuổi Tuất sẽ thật sự cảm nhận được cuộc sống bước lên tầm cao mới, không chỉ sự nghiệp mà tài vận cũng dồi dào.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.