3 tuổi phất cao vun vút, tài lộc chạm đỉnh cuối tháng 10 âm lịch: túi đầy TIỀN, tim đầy TÌNH, vương giả bậc 1

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 10:15

Vào cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp này không chỉ có tài lộc mà tình duyên cũng đỏ chói lọi, may mắn mang đến nhiều niềm vui tiền bạc và tình cảm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

3 tuổi phất cao vun vút, tài lộc chạm đỉnh cuối tháng 10 âm lịch: túi đầy TIỀN, tim đầy TÌNH, vương giả bậc 1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

Tuổi Hợi 

Những người cầm tinh con Lợn đều có tính cách nhẹ nhàng với lối suy nghĩ tính tế, mềm mỏng nhưng lại khiến ai ai khi tiếp xúc đều phải nể vài phần. Khi bắt tay vào làm việc gì họ cũng tính toán kĩ lưỡng, xử lí công việc gọn gàng, ổn thỏa nhất. 

3 tuổi phất cao vun vút, tài lộc chạm đỉnh cuối tháng 10 âm lịch: túi đầy TIỀN, tim đầy TÌNH, vương giả bậc 1 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt người tuổi này luôn thân thiện, thẳng thắn, chân thành. Họ tuyệt đối không giấu giếm hay vòng vo khiến người khác e dè. Nhờ những phẩm chất tuyệt vời này mà tuổi Hợi luôn nhận được sự tôn trọng và yêu thương từ mọi người. 

Tuổi Hợi rất ít khi từ chối giúp đỡ ai đó, họ rất sợ phải chứng kiến hay làm ai đó chịu tổn thương. Thế nên đôi khi vì vậy mà họ lại là người hay phải khóc thầm trong lòng chẳng ai thấu hiểu. 

Cả một đời nhận được sự quan tâm và chở che của Phật tổ nên họ nhất quyết sống một cuộc sống thanh bạch, trong trắng với những điều tốt lành, phú quý, tài vận hanh thông. 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có nhiều tin vui tài lộc khi được Thiên Tài che chở. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, nguồn thu ngày càng lớn đủ để bản mệnh chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày cũng như tiết kiệm được một khoản kha khá cho những tình huống cấp bách về sau.

3 tuổi phất cao vun vút, tài lộc chạm đỉnh cuối tháng 10 âm lịch: túi đầy TIỀN, tim đầy TÌNH, vương giả bậc 1 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cơ hội sẵn có nhưng nếu bạn không quyết đoán thì chẳng thu được gì. Thời cơ này không dễ mà có nên con giáp này phải nhanh tay nắm bắt mới thành công, đừng nhút nhát, sợ thất bại nếu không bản mệnh sẽ khó có được thứ mình muốn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo rằng những con giáp này sẽ đón chào tháng 11 âm lịch với nhiều niềm vui hân hoan, tài lộc tăng cao bất ngờ.

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