Người tuổi Sửu có vận khí rất tốt, cơ bản thì chẳng có điều gì Sửu muốn thực hiện mà lại không thực hiện thành công.

Bản mệnh vốn là người thông minh. Ngay cả khi gặp vấn đề khó giải quyết Sửu cũng có thể giữ bình tĩnh để tìm cách giải quyết tối ưu.

Với tính cách khéo léo của mình, Sửu cũng dễ dàng chinh phục được thiện cảm của mọi người xung quanh, khiến ai cũng cảm thấy yêu mến và muốn tiếp xúc gần gũi với bản mệnh.

Năng lực và quan hệ xã giao tốt đẹp chính là hai điều giúp người tuổi Sửu thường xuyên gặp được may mắn. Bản mệnh sẽ được trao cho những cơ hội quý giá và Sửu sẽ biết cách sử dụng khả năng của mình để biến những cơ hội đó trở thành bậc thang trên con đường thăng tiến.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ là con giáp khôn ngoan, biết người biết ta nhất trong số 12 con giáp. Họ quan tâm đến những người xung quanh, rất mực thước và biết đối nhân xử thế. Con giáp tuổi Tỵ cũng hơn người ở tính kiên trì, dám một mình theo đuổi ước mơ.

Thời gian gần đây, sóng gió ập đến khiến công việc của con giáp này bị chững lại. Họ vẫn giữ vững tâm lý, tìm nhiều cách để vượt qua khó khăn.

Nửa cuối tháng 3 dương, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông. Người sinh năm Tỵ được quý nhân phù trợ nên sẽ sớm thăng quan, tiến chức. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên công việc của họ ngày càng suôn sẻ, tài vận tăng lên.

Con giáp người tuổi Tỵ buôn bán có tài, có tâm, lại biết nhìn xa trông rộng nên thu nhập tăng lên. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên họ đạt được mục tiêu mình đã đề ra, biến ước mơ thành hiện thực.

Tuổi Thân

Tuổi Thân đa số đều là những người luôn tràn đầy năng lượng và sống rất có trách nhiệm. Có vẻ như họ là những nhà ngoại giao thiên tài, người luôn trở thành trung tâm của sự chú ý.

Ngoài ra, một đặc điểm nữa giúp họ trở thành "cục nam châm" của mọi cuộc vui và được người khác yêu quý là khả năng hài hước duyên dáng. Dường như lúc nào họ cũng có thể khiến người khác và họ mỉm cười.

Chính vì đa tài và có khả năng kết bạn nhanh chóng cũng như biết tận dụng các cơ hội tốt đến với mình, họ biết chính xác phải làm gì để có được thành công.

Luôn sục sôi với nhiều ý tưởng và sáng kiến cùng tinh thần không khoan nhượng trước những khó khăn nên theo các chuyên gia tử vi, nửa cuối tháng 3 dương, người tuổi Thân dễ có số trở thành đại gia, hoặc chí ít cũng có cuộc sống sung túc dư dả như mong muốn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.