3 tuổi là con cưng của Bồ Tát: Sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, dễ trúng số đổi đời, vét cạn lộc lá thiên hạ, đắc lộc đắc tài, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 04:41

Tử vi nói rằng, sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, cực kỳ giàu có.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, tài năng lại có tầm nhìn. Tuy vậy, thời gian gần đây, họ không gặp may mắn trong công việc. Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng, sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ có chiều hướng đi lên.

Họ nhận được tin vui trong cả cuộc sống lẫn công việc. Trong sự nghiệp, con giáp này có thể có cơ hội đảm nhận một số nhiệm vụ, dự án quan trọng. Người tuổi này thể hiện tốt có thể được thăng chức, chiếm một vị trí quan trọng trong công ty. Thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp tuổi Tỵ cũng có chuyện tình cảm tương đối ngọt ngào trong khoảng thời gian này. Được bạn đời động viên, họ có thêm tinh thần làm việc, đạt thành công như mong đợi.

3 tuổi là con cưng của Bồ Tát: Sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, dễ trúng số đổi đời, vét cạn lộc lá thiên hạ, đắc lộc đắc tài, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Xem tử vi con giáp có thể thấy rằng, sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ có chiều hướng đi lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất ổn định và tự tin. Họ cũng là những người rất có tổ chức. Dự báo sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến.

Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt. Vì vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Cuối năm nay, người tuổi Dần sẽ ăn Tết to.

3 tuổi là con cưng của Bồ Tát: Sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, dễ trúng số đổi đời, vét cạn lộc lá thiên hạ, đắc lộc đắc tài, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Dự báo sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa, có khiếu hài hước, nhờ vậy, họ luôn để lại ấn tượng tốt cho người khác. Cuộc sống của con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực vào cuối năm nay. Có thể nói, họ sẽ ngày càng đạt được chỉ số cao về hạnh phúc, tuy thời gian trước có lúc trầm nhưng giờ đến lúc "thăng lớn"

Sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, con giáp tuổi Mùi thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định. Đến cuối năm, họ có thể thu hồi hết số vốn đã thua lỗ trước đó. Không chỉ có vậy, gia đình họ cũng nhận được mối làm ăn lớn, không khó để tạo ra lợi nhuận. Miễn là nỗ lực, tập trung phấn đấu, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt hơn.

3 tuổi là con cưng của Bồ Tát: Sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, dễ trúng số đổi đời, vét cạn lộc lá thiên hạ, đắc lộc đắc tài, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Sau 10h30 ngày 16/11 âm lịch, con giáp tuổi Mùi thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi dự đoán rằng, từ nay đến giữa tháng 12/2022, 3 con giáp này sẽ cực kỳ may mắn và thuận lợi trong mọi chuyện do được Thần Tài chiếu cố. Hãy xem đó là 3 con giáp nào nhé.

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