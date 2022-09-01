Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn, rất có trách nhiệm với công việc, đồng thời có tính cách ôn hòa, không thích so đo, tính toán với người khác nên được mọi người yêu mến. Từ tháng 9 trở đi là thời điểm sẽ có vô vàn các cơ hội tốt đến với người tuổi Mão.

Chỉ cần người tuổi Mão có sự chuẩn bị để nắm bắt lấy những cơ hội may mắn đó thì vận thế của người tuổi Mão sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Tháng 9 đâm chồi nảy lộc, tháng 10 vươn lên mạnh mẽ, 2 tháng cuối năm Mão bội thu quả ngọt, giàu sang ngỡ ngàng. Sự nghiệp hanh thông, tình cảm thăng hoa, tài vận vượng phát, là những điều để miêu tả về con giáp này trong tương lai.

Theo tử vi từ tháng 9 dương, nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Tỵ. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, dám thử thách bản thân thì khả năng gặt hái được thành công là rất cao.Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân.

Bạn không ngại nêu ý kiến đóng góp cho tập thể, không ngại nhận các nhiệm vụ khó và hoàn thành xuất sắc, nhờ vậy mà ai cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa. Bạn đang tự đặt những viên gạch vững chắc cho con đường thăng tiến sau này.

Ảnh minh họa

Trên phương diện tài lộc, những bước phát triển tích cực trong sự nghiệp đem tới cho người làm công ăn lương một túi tiền rủng rỉnh. Nhờ những đóng góp lớn lao cho tập thể, bạn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng, thậm chí có người được thăng chức, tăng lương.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, dám làm việc không ai dám làm nên có cơ hội trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão sẽ có một năm vô cùng viên mãn và thành công trong sự nghiệp. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ các quý nhân phù trợ ở mọi độ tuổi, từ tiền bối đến hậu bối.

Họ không chỉ đem lại cơ hội thay đổi nghề nghiệp, hợp tác, các mối làm ăn, quan hệ, mà còn có thể hỗ trợ bạn rất nhiều về vật chất, tài nguyên. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm quyền lực, có khả năng thăng chức hoặc đạt được vị trí mong muốn.

Ảnh minh họa

Tại nơi làm việc, bạn cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao, nhận được nhiều sự ưu ái từ họ. Sếp cũng có thể sẽ giao cho bạn nhiều trọng trách lớn, giúp bạn phát huy khả năng của mình hơn. Các đối tượng tuổi Mão gặp vấn đề về tiền bạc cũng sẽ tai qua nạn khỏi, gặp hung hóa cát nhờ sự hỗ trợ của người lớn tuổi. Những gì bạn lên kế hoạch và ước mơ về phương diện công việc, tài lộc sẽ trở thành sự thật trong năm Nhâm Dần.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.