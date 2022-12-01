3 tuổi được Thần Phật che chở từ 14h chiều 8/11 âm lịch, nhận hết lộc này đến may mắn khác, một bước lên hương, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 08:20

Mặc dù trước đó gặp phải nhiều điều không may mắn thế nhưng từ 14h ngày 8/11 âm lịch trở đi, đây là những con giáp có vận trình suôn sẻ, cuộc sống sung túc.

Tuổi Sửu

Những người thuộc tuổi Sửu thường được biết đến với tính cách chăm chỉ, nhẫn nại… nên mỗi khi gặp phải khó khăn trong công việc, cuộc sống, họ đều giữ được sự bình tĩnh để điều chỉnh cảm xúc. Đặc biệt, khi phải đối mặt với những hiểu lầm của người khác hay “đòn roi” của cuộc sống, người tuổi Sửu luôn tìm được cách khắc phụ khó khăn.

Từ 14h ngày 8/11 âm lịch, tuổi Sửu không chỉ gặp được vận may đặc biệt mà còn có thêm sự giúp đỡ của quý nhân xung quanh, nhờ vậy mà mọi chuyện đều hanh thông. Không chỉ được Thần tài “gọi tên” và cuộc sống sung túc thì con giáp này còn có đường tình duyên thuận lợi, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió.

3 tuổi được Thần Phật che chở từ 14h chiều 8/11 âm lịch, nhận hết lộc này đến may mắn khác, một bước lên hương, vạn sự như ý - Ảnh 1
Từ 14h ngày 8/11 âm lịch, tuổi Sửu không chỉ gặp được vận may đặc biệt mà còn có thêm sự giúp đỡ của quý nhân xung quanh, nhờ vậy mà mọi chuyện đều hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ 14h ngày 8/11 âm lịch trở đi, người tuổi Mão sẽ được may mắn ghé thăm, tiền bạc “vào nhà” nhiều như nước. Nếu đang gặp phải khó khăn trong cuộc sống, nhất là về vấn đề tiền bạc, người thuộc con giáp này có thể yên tâm vì họ sẽ gặp được quý nhân và được giúp đỡ trong mọi việc. Những vất vả của người tuổi Mão sẽ sớm được hoá giải, mọi gánh nặng đều hoá thành phúc. 

Chính vì vậy, người tuổi Mão cần tập trung hơn cho sự nghiệp và làm việc chăm chỉ để túi tiền luôn rủng rỉnh, cả đời sung túc, tăng lương thăng chức trong tầm tay. Đặc biệt, đây chính là thời điểm thích hợp để họ bắt đầu tham gia đầu tư những dự án tiềm năng. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, họ sẽ duy trì được sự giàu có này một cách lâu dài.

3 tuổi được Thần Phật che chở từ 14h chiều 8/11 âm lịch, nhận hết lộc này đến may mắn khác, một bước lên hương, vạn sự như ý - Ảnh 2
Từ 14h ngày 8/11 âm lịch trở đi, người tuổi Mão sẽ được may mắn ghé thăm, tiền bạc “vào nhà” nhiều như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mặc dù những người thuộc tuổi Thân rất thích thể hiện khả năng trước mặt người khác nhưng cách thể hiện của họ xuất phát từ sự hiểu biết của bản thân và mong muốn mọi người có thể học hỏi. Để học được những điều này, người tuổi Thân cũng phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” và tốn rất nhiều thời gian mới có được.

Đặc biệt, khả năng học hỏi và sự chăm chỉ của con giáp này sẽ ngày một tăng từ 14h ngày 8/11 âm lịch. Không những vậy, vận may, tài vận của họ cũng sẽ tăng cao. Sự kết hợp của các yếu tố này đã giúp người tuổi Thân đạt được nhiều thành quả trong công việc, đầu tư tài chính, cũng như cuộc sống. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội và đầu tư hợp lý, những người tuổi Thân sẽ kiếm được bội tiền và thăng tiến không ngừng trong sự nghiệp.

3 tuổi được Thần Phật che chở từ 14h chiều 8/11 âm lịch, nhận hết lộc này đến may mắn khác, một bước lên hương, vạn sự như ý - Ảnh 3
Đặc biệt, khả năng học hỏi và sự chăm chỉ của con giáp này sẽ ngày một tăng từ 14h ngày 8/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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