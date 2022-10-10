3 tuổi ĐỎ nhất thứ Hai ngày 10/10/2022: Thần Tài chiếu cố làm ăn đại phát, gánh lộc sâu dày, tiền về như "bão", may mắn bủa vây

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 06:45

Trong ngày thứ Hai 10/10/2022, 3 con giáp này có lộc Trời ban, làm gì cũng gặp may mắn ngút ngàn.

Tuổi Sửu

3 tuổi ĐỎ nhất thứ Hai ngày 10/10/2022: Thần Tài chiếu cố làm ăn đại phát, gánh lộc sâu dày, tiền về như 'bão', may mắn bủa vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia phong thủy gọi tên con giáp phát tài trong ngày thứ Hai 10/10/2022 là tuổi Sửu. Người tuổi Sửu sẽ có một tuần khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc.

Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kị, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu và gặt hái thành công.

Trong ngày thứ Hai 10/10/2022, vì bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi.

Thậm chí, một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may trong kinh doanh, đầu tư. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân.

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có tính cách rất độc lập. Họ không chỉ có đầu óc thông minh mà còn có khả năng biến các ý tưởng thành hành động thực tế.

Khi họ có ý tưởng thì họ sẽ hành động ngay, không bao giờ chậm trễ, không tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Đối với con giáp tuổi Thìn, thay vì cân nhắc xem việc này có đáng làm hay không thì nên dùng hành động thực tế để thu được kết quả.

Vì vậy, trong sự nghiệp, những người tuổi Thìn luôn có thể dùng chính sự cống hiến và sức mạnh vững chắc của mình cùng sự chăm chỉ, nỗ lực nắm bắt cơ hội để thu được kết quả như ý.

3 tuổi ĐỎ nhất thứ Hai ngày 10/10/2022: Thần Tài chiếu cố làm ăn đại phát, gánh lộc sâu dày, tiền về như 'bão', may mắn bủa vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, trong ngày thứ Hai 10/10/2022, con giáp tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn. Họ cũng được Thần Tài ban phát tiền bạc, ngân khố được chất đầy.

Tình cảm cũng từ đó mà nở rộ, cả hai bạn đều thấu hiểu và thấu cảm cho nhau nhiều hơn, rất có thể hai bạn sẽ có một chuyến du lịch trong khoảng thời gian này đấy, hãy tận dụng để hâm nóng tình cảm nhé! 

Tuổi Dậu

3 tuổi ĐỎ nhất thứ Hai ngày 10/10/2022: Thần Tài chiếu cố làm ăn đại phát, gánh lộc sâu dày, tiền về như 'bão', may mắn bủa vây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, đời sống vật chất của người tuổi Dậu trong ngày thứ Hai 10/10/2022 rất ổn định. Tuy nhiên, đời sống tình cảm lại không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân chủ yếu là do vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu gặp Hung tinh cản phá. Thời gian tới đây, tuy Dậu và nửa kia ở bên nhau nhưng hai người ngày càng có ít chủ đề giao tiếp. Nó khiến cho đôi bên có cảm giác dần xa cách nhau.Chuyện tình cảm cũng làm ảnh hưởng nhiều đến cả bạn và nửa kia.

Tuy nhiên, trong ngày thứ Hai 10/10/2022 này, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu tương đối ổn định nên cuộc sống của bản mệnh cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp sướng nhất tháng 10 dương lịch, vận tài nở hoa, giữa tháng trúng độc đắc, cuối tháng đổi nhà mua xe sang, sung sướng khó ai bằng

Top 3 con giáp sướng nhất tháng 10 dương lịch, vận tài nở hoa, giữa tháng trúng độc đắc, cuối tháng đổi nhà mua xe sang, sung sướng khó ai bằng

Vào tháng 10 dương lịch này, 3 con giáp sau đây có vận tài theo chân nên kiếm tiền tăng chóng mặt, có vốn lớn lại thêm lợi nhuận cao nên dễ đổi nhà mới, tậu xế hộp sang chảnh.

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