3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền: Kể từ ngày mai 18/9, phúc lộc vô bờ, 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, vang danh là cao thủ kiếm tiền

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 13:13

Tử vi có nói, kể từ ngày 18/9 sẽ có 3 con giáp đỏ cả tình cả tiền, công danh phơi phới.

Tuổi Thân

Kể từ ngày mai (18/9), người tuổi Thân vận trình thăng hoa, công danh phát đạt. Con giáp nhanh chóng phát huy khả năng sáng tạo, đưa ra được nhiều ý tưởng mới hóa giải những khó khăn trước mắt. 

Từ thời điểm vàng này, con giáp tuổi Thân sẽ thăng quan tiến chức, gia tăng lương thưởng nên Thân hãy hết sức cố gắng nhé. Vận trình tài lộc khởi sắc, thu nhập từ nhiều nguồn mang tới cho con giáp may mắn này một cuộc sống sung túc, dư dả. Những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền: Kể từ ngày mai 18/9, phúc lộc vô bờ, 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, vang danh là cao thủ kiếm tiền - Ảnh 1
Kể từ ngày mai (18/9), người tuổi Thân vận trình thăng hoa, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tài lộc kể từ ngày 18/9/2022. Quý nhân giúp đỡ khiến con giáp có được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Lời khuyên dành cho bản mệnh là hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện kế hoạch thay vì chỉ nói. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này.

Con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai. Chuyện tình cảm của con giáp diễn ra viên mãn. Con giáp này và nửa kia có được khoảng thời gian bên nhau lâu bền. Hạnh phúc ngày càng được thắt chặt của cặp đôi khiến nhiều người ghen tỵ.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền: Kể từ ngày mai 18/9, phúc lộc vô bờ, 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, vang danh là cao thủ kiếm tiền - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tài lộc kể từ ngày 18/9/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhận nhiều tin tốt lành từ ơn trên kể từ ngày 18/9/2022. Con giáp này tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra, bản mệnh có thể tận dụng cơ hội đang đến để có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp của riêng mình.

Có thể thấy, tài lộc của con giáp vô cùng tươi sáng. Bạn gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính, đặc biệt là khi có quý nhân giúp đỡ. Chuyện tình cảm của con giáp diễn ra thuận lợi. Càng nhiều sóng gió thì tình cảm lại càng được thắt chặt. Sau cùng, hai người càng thêm trân trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền: Kể từ ngày mai 18/9, phúc lộc vô bờ, 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, vang danh là cao thủ kiếm tiền - Ảnh 3
Người tuổi Tuất nhận nhiều tin tốt lành từ ơn trên kể từ ngày 18/9/2022. Con giáp này tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài báo mộng, trong 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, vận may ập đến bất ngờ, làm gì cũng dễ phát tài phát lộc

Thần Tài báo mộng, trong 2 ngày đầu tuần (5/9 - 6/9), 3 con giáp kiếm tiền không ngơi tay, vận may ập đến bất ngờ, làm gì cũng dễ phát tài phát lộc

Theo dự báo tử vi, trong 2 ngày đầu tuần mới, có 3 con giáp dưới đây sẽ có tài lộc cực phát, tài vận bùng nổ bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi thứ 7 tử vi chủ nhật 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới