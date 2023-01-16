3 tuổi cực hên sẵn sàng đón nhận vận may tài lộc, sẽ nhận lì xì "đầy túi" tết Quý Mão này

Người tuổi Dậu là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Dậu cũng thông minh, nhanh trí. Bản mệnh mang số giàu sang, phú quý. Cho dù xuất thân trong những gia đình nghèo thì họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Những người độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình. Người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, Dậu nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Sau nhiều khó khăn, chật vật, Dậu từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng.

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Tuổi Sửu

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ năm 2023 này chính là người tuổi Sửu. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong năm 2023 được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Bạn có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Con giáp tuổi Sửu là người chu đáo và vững vàng. Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

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Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi rất lý trí trong chuyện tình yêu, dù còn độc thân nhưng không dễ gì để người này tin theo tiếng gọi của tình yêu. Bản mệnh luôn chú ý quan sát hành động của đối phương tỉ mỉ, thận trọng rồi mới đưa ra quyết định.

Với những người đã lập gia đình, dù công việc có bận rộn đến mấy cũng dành thời gian quan tâm đến bạn đời, con cái. Chính bởi luôn thường xuyên trò chuyện, tụ họp ấm áp mà hai bạn hiểu nhau đến mức không một hiểu lầm nào có thể chia rẽ tình cảm.

Sự nghiệp trong dịp năm mới có dấu hiệu phát triển tích cực. Bản mệnh tự tin khi bắt tay vào làm việc, tinh thần sảng khoái, lạc quan thì kết quả tự khắc sẽ tốt lên trông thấy.

* Thông tin mang tính chất tham khảo.