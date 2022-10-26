3 tuổi "có đức mặc sức mà ăn", ở hiền gặp lành nên ơn trên luôn hộ mệnh, từ cuối tháng 10 Âm lịch phất lên phơi phới, giàu sang nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 17:35

Vốn là những con giáp ăn ở đức độ, hiền lương tốt tính nên vận mệnh cũng được che chở ít nhiều. Từ cuối tháng 10 Âm lịch, những con giáp này lại càng sung túc giàu sang.

Tuổi Dần

3 tuổi 'có đức mặc sức mà ăn', ở hiền gặp lành nên ơn trên luôn hộ mệnh, từ cuối tháng 10 Âm lịch phất lên phơi phới, giàu sang nhất vùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần tiến hành những kế hoạch hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, hùn vốn chung để mở rộng thị phần, thị trường… Hãy mạnh dạn tiến hành kế hoạch bạn ấp ủ bấy lâu, kiên trì theo đuổi tới cùng, mọi công sức của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thiên Tài cũng báo tin vui về tiền bạc cho tuổi Dần làm công ăn lương từ cuối tháng 10 Âm lịch. Vận trình tài lộc ngày càng khởi sắc, bản mệnh rủng rỉnh trong túi, thích tiêu pha, mua sắm gì cũng không cần phải quá đắn đo nữa. 

Tuổi Thìn

Từ cuối tháng 10 Âm lịch của tuổi Thìn cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp cũng như tài lộc.

3 tuổi 'có đức mặc sức mà ăn', ở hiền gặp lành nên ơn trên luôn hộ mệnh, từ cuối tháng 10 Âm lịch phất lên phơi phới, giàu sang nhất vùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn vượt chỉ tiêu hoặc đạt hiệu suất cao bất ngờ, chính vì vậy bạn rất có khả năng sẽ được thăng chức, tăng lương ngay trong tuần này. 

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Do đó, bản mệnh phải có sự tập trung cao độ, nỗ lực hết sức để phát huy năng lực, không đánh mất lợi thế của mình.

Nếu có ý định cầu tài, kinh doanh buôn bán, bạn nên đợi tới cuối tuần để tiến hành bởi đó là thời điểm nhiều cát tinh tề tựu, mang tới cho bản mệnh may mắn. Để nắm bắt được thời cơ bạn cần quan sát cẩn thận tiến trình công việc.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi luôn là con giáp luôn gặp nhiều may mắn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, từ cuối tháng 10 Âm lịch, may mắn sẽ lên đến đỉnh điểm khi họ gặp được quý nhân tuyệt vời cùng những cơ hội có một không hai. Trời sinh tuổi Hợi vốn mang nhiều phúc khí, họ hiền lành, nhân hậu, và biết giúp đỡ mọi người.

3 tuổi 'có đức mặc sức mà ăn', ở hiền gặp lành nên ơn trên luôn hộ mệnh, từ cuối tháng 10 Âm lịch phất lên phơi phới, giàu sang nhất vùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống này tuổi Hợi luôn tâm niệm rằng, mình sống tốt ắt hẳn chuyện tốt sẽ tới, vì vậy họ luôn gặp được nhiều điều may mắn. Đặc biệt trong 3 năm tới đây, nếu như tuổi Hợi có những dự định hoặc kế hoạch gì lớn hãy nhanh chóng xúc tiến thực hiện, vì đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất để tuổi Hợi có thể phát huy mọi thế mạnh của mình.

Từ cuối tháng 10 Âm lịch, cuộc sống tuổi Hợi một bước lên mây, sự nghiệp không những vững vàng ổn định mà tài sản đồ sộ đến mức đủ để sống thêm vài chục năm sau, gia đình hạnh phúc sung túc và an yên đến hết đời.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Trong 10 ngày tới : 3 con giáp hứng lộc ngút ngàn, giàu lên ngất ngưỡng, phú quý đầy tràn, vàng bạc chất núi

Những con giáp này sẽ có vận trình tươi sáng trong 10 ngày tới, lộc về dồn dập nên làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng hơn rất nhiều.

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