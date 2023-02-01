Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ vậy. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với tất cả mọi người.

Con giáp này cũng mang tính cách kiên trì, kiên định với những mục tiêu mà mình đề ra. Người tuổi Thân giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng áp lực tốt.

Vào 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này, người tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức.

Con giáp tuổi Thân nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình hiền lành, đôn hậu, khá xuề xòa, dễ tính. Trong cuộc sống, bạn thường vị tha, thông cảm cho người khác chứ không thích chấp nhặt, làm lớn chuyện. Người tuổi này có tấm lòng thiện lương, hay mủi lòng, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.

Vào 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này, người tuổi Mão gặp không ít phiền phức nhưng nhờ ở hiền gặp lành, bạn được quý nhân giúp đỡ. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Bạn nhận được nhiều cơ may trong công việc như các dự án, các cơ hội hợp tác làm ăn hay lô hàng mới.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới khi năm Quý Mão. Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất “làm đâu thắng đó”.

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên vào 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này người tuổi Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Đây là cơ hội để Tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Tuất còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, Tuất càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Nắm bắt được những cơ hội này, người tuổi Tuất không chỉ rộng đường thăng tiến mà còn kiếm về khoản thu nhập lớn. Tuy nhiên, trong tháng này, con giáp này cũng cần chú ý lời ăn tiếng nói để tránh chuyện thị phi, rước họa vào thân.

Bạn cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh thức khuya, làm việc quá sức hay căng thẳng quá độ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.