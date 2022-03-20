3 tháng tới, top 3 con giáp sau vượng TÀI LỘC, vận ĐÀO HOA khởi phát, TIỀN TÌNH viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/03/2022 07:40

Top 3 con giáp sau trong 3 tháng tới đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc ngập tràn.

Tuổi Mùi

3 tháng tới, top 3 con giáp sau vượng TÀI LỘC, vận ĐÀO HOA khởi phát, TIỀN TÌNH viên mãn - Ảnh 1

Vận khí tuổi Mùi cực vượng trong 3 tháng tới. Ảnh minh họa

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc nửa đầu năm 2022, vận khí của tuổi Mùi trong 3 tháng tới rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian này, cuộc sống của bạn cũng đang dần khởi sắc từng chút một, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội thăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội.

Chuyện tình cảm có nhiều cơ hội phát triển. Nếu còn độc thân bạn sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú, trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác ngọt ngào và lãng mạn như lúc ban đầu mới yêu.

Tuổi Thân

3 tháng tới, top 3 con giáp sau vượng TÀI LỘC, vận ĐÀO HOA khởi phát, TIỀN TÌNH viên mãn - Ảnh 2

Tuối Thân sắp có tài lộc đến, tình duyên khởi sắc trong 3 tháng tới. Ảnh minh họa

Người tuổi Thân có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều thu được nhiều món lợi trong thời gian này.

3 tháng tới được coi là vượng duyên đối với tuổi Thân khi Thổ dưỡng cho Kim. Đường tình duyên khởi sắc, cơ hội lớn để người độc thân tìm kiếm một nửa tâm đầu ý hợp với mình. Có thể bạn sẽ được người khác giới thiệu cho gặp gỡ người khác phái phù hợp với mình, hãy mở lòng đón nhận các cơ hội lần này nhé.

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của tuổi Hợi đón nhận khá nhiều may mắn trong giai đoạn này. Những mối quan hệ mà bạn dày công gây dựng từ trước đang phát triển rất tốt và họ sẽ là những người giúp đỡ cho bạn về sau.

Về phương diện tình cảm, tuổi  hứa hẹn tìm được người tâm đầu ý hợp, có được cuộc hẹn hò như ý trong ngày tam hợp nâng đỡ. Những cặp đôi nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất chu đáo từ một nửa của mình, hứa hẹn đây là ngày hạnh phúc tròn đầy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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