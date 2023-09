3 tháng tới, người sinh vào 6 ngày này cứ rung đùi đợi tiền về túi, ngồi không cũng giàu sụ!

Ngày 7 và 13 âm lịch

Đây là những người thẳng tính, luôn đầy tự tin. Không những vậy, họ còn thông minh, làm gì cũng chu đáo dù không gặp nhiều may mắn. Khi còn trẻ, họ cố gắng nhiều nhưng mọi chuyện vẫn chưa có kết quả. Dù vậy, trong năm nay, vận thế sẽ hoàn toàn thay đổi, nhất là trong 3 tháng tới, họ sẽ có cơ hội quý giá trở thành đại gia. Hơn nữa, mọi chuyện trong thời gian này rất suôn sẻ và may mắn không ngờ. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết là họ nên làm thật tốt, thành công sẽ đến đầy bất ngờ!

Trong năm nay, vận thế sẽ hoàn toàn thay đổi, nhất là trong 3 tháng tới, họ sẽ có cơ hội quý giá có thể trở thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 16 và 27 âm lịch

Người sinh vào hai ngày này may mắn thường đến với họ muộn. Bản tính họ thiện lương, hiền lành nhưng lại hay có cảm giác bất an với mọi thứ. Khi còn nhỏ, họ thường bị đổ oan, nên chịu nhiều điều không hay dù không do họ gây ra. Từ đó, họ dần mất lòng tin, sống nội tâm, vận may khó có thể đến hơn. Dù vậy, trong năm nay, người sinh vào 2 ngày này gặp được nhiều vận may. Nhất là trong 3 tháng tới, họ có quý nhân giúp đỡ sự nghiệp. Chỉ cần khi họ thấy bất an, quý nhân này sẽ đưa đường dẫn lối giúp họ thành công.