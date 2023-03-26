3 tháng tới đây: Những con giáp này bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của cũng thăng hoa không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 18:54

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước sang 3 tháng tới đây, những con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vụt sáng chói lọi.

Tuổi Thân

Gần đây, sự nghiệp của người tuổi Thân gặp không ít trở ngại, áp lực do có kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tuy nhiên, con giáp này cần giữ vững tinh thần, tiếp tục nỗ lực vươn lên. Trong 3 tháng tới đây, người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tài vận có nhiều khởi sắc.

Các vấn đề trước đó được giải quyết triệt để, đặc biệt tài vận vượng phát, nhiều phần hanh thông. Người tuổi Thân nên ghi nhớ rằng khó khăn trong công việc cũng là cơ hội tốt để bạn rèn luyện bản lĩnh, tài năng cũng như học hỏi kinh nghiệm để ngày một vững vàng, trưởng thành.

3 tháng tới đây: Những con giáp này bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của cũng thăng hoa không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 3 tháng tới đây, tài vận của người tuổi Mão vượng hơn nhiều so với thời gian trước. Được trời ban phúc lộc, con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng.

Người làm công ăn lương thì lại càng chốt được nhiều đơn hàng, thu về khoản lợi nhuận lớn. Nhờ làm việc có tâm lại nỗ lực hết mình, người tuổi Mão thu tiền bạc về đầy ví. Hãy tận dụng triệt để cơ hội này để đạt cuộc sống giàu sang đáng mơ ước.

3 tháng tới đây: Những con giáp này bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của cũng thăng hoa không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 3 tháng tới đây, con giáp tuổi Mùi được Thần Tài ban phúc lộc nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Nếu mấy tháng trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều trở ngại trong công việc thì giờ đây, mọi vấn đề mà bạn gặp phải cũng dần được tháo gỡ.

Người làm công ăn lương thì lộc tài tăng tiến, cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người làm kinh doanh cũng “trúng quả đậm”, tiền bạc đầy kho, không phải lo nghĩ như trước nữa. Trong cuộc sống, Mùi cũng không có quá nhiều tham vọng mà chỉ muốn sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc.

3 tháng tới đây: Những con giáp này bước lên đỉnh vinh quang, tài lộc kéo về như vũ bão, tiền của cũng thăng hoa không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai (30/2 âm lịch): Thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực

Tử vi ngày mai (30/2 âm lịch): Thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực

Đúng ngày mai (30/2 âm lịch), 3 con giáp may mắn này có cuộc sống cực kỳ viên mãn, hạnh phúc dư dả, không có việc muộn phiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 tháng tới tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi ngay mai con giap may man tử vi ngày 23/3/2023

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 25 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay