3 tháng đầu năm 2023, con giáp nào được lên chức trong công việc?

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 21:23

Bước qua năm 2023, các con giáp dưới đây cũng được đền đáp xứng đáng với những cố gắng nổ lực trong năm Nhâm Dần vừa qua.

Tuổi Tý

Tuổi Tỵ là con giáp may mắn 3 tháng đầu năm Nhâm Dần 2022, nhờ vậy mà vận khí của bạn hanh thông, mưu sự thuận lợi, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi 12 con giáp mới, có quý nhân mới xuất hiện trong cuộc sống nên khó khăn cũng dễ dàng hóa giải, tài lộc thêm bền chặt.

Dù khối lượng công việc trong 3 tháng này sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu. Bạn có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay trong những tháng đầu năm, đảm bảo "ví tiền dày cộm", cuộc sống bội phần thăng hoa.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

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Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ có tâm lý tốt, tích cực và lạc quan. Họ luôn duy trì sự tiến bộ của mình nhờ những kinh nghiệm đạt được trong quá trình nỗ lực trong công việc.

Thời gian tới đây, con giáp tuổi Ngọ tạm biệt những ngày tháng vất vả, khốn khó, cuộc sống sẽ bắt đầu có những bước chuyển mình tốt đẹp hơn. Người tuổi Ngọ với sự trợ giúp của các sao tốt nên không còn đơn độc trên con đường mưu cầu. Con giáo này cũng sẽ gặp được những đối tác rất tốt, tương lai sau này càng thêm rực rỡ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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