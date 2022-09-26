3 tháng cuối năm: Top 3 con giáp đón tin vui về tiền bạc, nhờ công việc thuận lợi mà lương bổng hậu hĩnh, đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo 3 tháng cuối năm, tuổi Dần có cơ hội được thả lỏng, thư giãn tối đa, nhờ đó những nỗi lo lắng, sẽ được xoa dịu. Tuy nhiên nếu con giáp này muốn những cảm xúc tích cực ấy kéo dài thì hãy học cách để thỏa hiệp, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình.

Mộc khí vượng khiến tuổi Dần thường xuyên mệt mỏi, ngay cả những giấc mơ có phần lộn xộn, khó hiểu thì cũng đừng vì thế mà lo lắng. Chúng chẳng có nghĩa lý quan trọng gì đâu. Hãy cứ suy nghĩ đến công việc thực tế thôi, đừng bận lòng những giấc mơ viển vông đó.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy 3 tháng cuối năm, các vấn đề liên quan đến tiền bạc của tuổi Ngọ khá thuận lợi. Việc chi trả các khoản nợ sẽ giúp cho tinh thần con giáp này dễ chịu hơn. Tốt nhất là nên tránh việc nợ nần, bởi sẽ đau đầu về nó mà không thể nào có được sự thoải mái.

Tam hợp cũng giúp tuổi Ngọ hóa giải xung khắc bấy lâu nay mà con giáp này giữ trong lòng không dám nói ra. Người độc thân hứa hẹn sẽ có buổi hẹn hò thú vị với người khác giới, mở ra cơ hội tìm hiểu mới cho cả hai người trong tương lai.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của tuổi Ngọ lúc này khá tốt, có thể thực hiện theo một lời chỉ dẫn nào đó rất đúng cách nên có được số cân nặng mong muốn. Đừng quên bổ sung những đồ ăn, thức uống có lợi cho sức khỏe để thay thế những món ăn vặt có hại đang dùng bấy lâu nay.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp 3 tháng cuối năm, các cuộc gặp gỡ mà tuổi Sửu tham dự ngày hôm nay sẽ đem lại cho con giáp này nhiều niềm vui, tiếng cười. Những tương tác tích cực sẽ khiến cho bản mệnh hài lòng với quyết định của chính mình.

3 tháng cuối năm có ai đó muốn nhận được sự quan tâm, sự giúp đỡ của con giáp này. Tuy nhiên, những trách nhiệm này có thể khiến cho tuổi Sửu cảm thấy vô cùng áp lực. Điều may mắn là bản mệnh có thể hoàn thành tốt những trọng trách này mà không quá căng thẳng như mình nghĩ.

Trong 3 tháng cuối năm, sức khỏe tuổi Sửu khá tốt, phần nhiều do những căng thẳng gặp phải dần được tháo gỡ. Tinh thần tốt, theo đó sức khỏe cũng ổn hơn. Tuy nhiên, con giáp này phải chú ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại một số vị trí trên cơ thể.

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