3 ngày tới (từ ngày 21-23/9/2022): 3 con giáp NGẬP TRONG BIỂN TIỀN, tha hồ nghênh tài đón lộc, tiền chạy vào túi không ngừng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 20:04

Trong 3 ngày tới, những con giáp này chạy trời không khỏi mưa tài lộc, tiền cứ ập xuống đầu tới tấp, của nả chất chật nhà.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền hậu, chịu thương chịu khó. Một khi đã quyết tâm Dậu chắc chắn sẽ công thành danh toại, muốn gì được nấy. Tuy nhiên, con giáp này nên học cách sống bao dung hơn, đừng quá ích kỷ, cái gì cũng ôm lấy vào người, quá giữ của kẻo ai cũng tránh xa.

Sau những chông chênh, chao đảo thì 3 ngày tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Dậu sẽ có cơ hội đổi đời, giàu sang tột đỉnh. Thậm chí, họ còn may mắn đến mức bước chân ra ngõ là tiền ùa vào nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền.

3 ngày tới (từ ngày 21-23/9/2022): 3 con giáp NGẬP TRONG BIỂN TIỀN, tha hồ nghênh tài đón lộc, tiền chạy vào túi không ngừng - Ảnh 1
Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền hậu, chịu thương chịu khó. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Mùi tâm tính hiền lương nhưng vô cùng khôn ngoan, biết điều. Họ khéo léo trong đối nhân xử thế nên đắc nhân tâm, được quý nhân hết lòng che chở, nâng đỡ. Đây chính là chìa khóa mang lại thành công trong sự nghiệp, địa vị trong xã hội cho người tuổi Mùi.

2022 là năm tam hợp của người tuổi Mùi nên con giáp này làm gì cũng may mắn hanh thông. Chẳng cần nhọc công tiền của cũng tự gõ cửa nhà Mùi, khiến họ ngồi chơi cũng có tiền. Đặc biệt, nhờ thần tài chấm số đỏ, trong 3 ngày tới Mùi sẽ kiếm được món tiền cực lớn, dư sức mua nhà lầu, sắm xe sang, giàu không ai bì kịp.

 

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp ngay thẳng và rất quan tâm đến những mối quan hệ quanh mình. Họ thương yêu gia đình, chẳng tính toán với bất cứ ai, hay làm việc thiện nên được trời thương, bề trên phù hộ độ trì. Dù khó khăn, gian khổ đến mấy Mão cũng dễ dàng vượt qua, chiến thắng nghịch cảnh.

2022 là năm may mắn của con giáp này, giúp cuộc đời họ sang trang mới. Đặc biệt, trong 3 ngày tới nhờ cát tinh chiếu mệnh Mão sẽ quơ tay là có tiền, phát tài phát lộc, thăng chức tăng lương bất ngờ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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