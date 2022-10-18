3 ngày tới (từ 19-22/10/2022) là thời cơ vàng cho mọi nỗ lực, 3 con giáp mang phú quý về nhà, ào ào tài lộc tới, tiền xài thả ga không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 07:15

3 con giáp sau chắc chắn sẽ gom hết tài lộc trong thiên hạ vào nhà trong 3 ngày tới (từ 19-22/10/2022).

Tuổi Hợi

Sinh ra đã nhận lộc trời nên cuộc đời Hợi luôn sung túc, đủ đầy, chỉ việc nằm ngửa mà ăn. 3 ngày tới (từ 19-22/10/2022), nhờ cục diện tam hợp nên Hợi đã giàu lại càng sang, đã may mắn lại càng thành công. Họ chẳng cần lao lực, cũng không cần cố gắng quá nhiều nhưng tiền cứ đổ vào túi ào ào như thác.

Càng về cuối năm 2022 vận số của Hợi càng khởi sắc. Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm khiến ai cũng ganh tỵ.

3 ngày tới (từ 19-22/10/2022) là thời cơ vàng cho mọi nỗ lực, 3 con giáp mang phú quý về nhà, ào ào tài lộc tới, tiền xài thả ga không phải lo nghĩ - Ảnh 1
3 ngày tới (từ 19-22/10/2022), nhờ cục diện tam hợp nên Hợi đã giàu lại càng sang, đã may mắn lại càng thành công. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cương trực, trách nhiệm và có giác quan thứ sáu cực nhạy. Đứng trước những kẻ rắp tâm hãm hại, chơi xấu mình con giáp này luôn đủ tinh anh để đề phòng và đáp trả khôn khéo. Thế nên, cả đời họ chưa bao giờ rơi vào đường cùng, càng không dễ bị lừa gạt.

3 ngày tới (từ 19-22/10/2022) của người tuổi Tuất khá tốt. Ngoài việc dễ dàng mua nhà sắm xe, có tiền tỷ trong tay Tuất còn có tình duyên nồng ấm, hạnh phúc ngất ngây.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp hiền lành, lương thiện và sống rất tình cảm. Họ đủ khôn ngoan để biến những tham vọng thành hiện thực, đủ bản lĩnh để vượt qua dông bão, chiến thắng số phận. Tử vi tướng số đã chỉ rõ, sau những khó khăn Mùi sẽ được đáp đền bằng cơn mưa tài lộc trong năm mới này.

Quý nhân cứ dúi tiền vào tay, thần tài cứ đưa đường chỉ lối để Mùi làm ăn thành công nên tiền cứ đẻ ra tiền, sự nghiệp hanh thông. 3 ngày tới (từ 19-22/10/2022), tài vận của con giáp này sẽ bùng nổ bất ngờ, cuộc sống an nhàn, sung túc nắm chắc trong tay.

 

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Sau 3 tiếng gà gáy sáng mai (18/10), 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc đầy nhà, đổi đời ngoạn mục, cuộc sống giàu sang ai cũng ngưỡng mộ

Sau 3 tiếng gà gáy sáng mai (18/10), 3 con giáp tiền vô như nước, tài lộc đầy nhà, đổi đời ngoạn mục, cuộc sống giàu sang ai cũng ngưỡng mộ

Vận mệnh của con người luôn có những lúc thăng trầm, sao 3 tiếng gà gáy sáng mai (18/10), vận khí của một số người cũng sẽ bắt đầu thay đổi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tuất tuổi mùi

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 38 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ