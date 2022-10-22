3 ngày tới đây (từ ngày 23-25/10/2022): 3 con giáp gặp vận đào hoa nở rộ, có cơ hội gặp được duyên phận cuộc đời, tiền bạc cũng về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 20:52

Vận trình rực sáng cả đường tình duyên lẫn tài lộc chính là những gì sẽ diễn ra với 3 con giáp này trong 3 ngày tới (từ ngày 23-25/10/2022).

Tuổi Ngọ

Tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi. Đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý và tình duyên của mình trong những ngày sắp tới. Thời điểm này, bản mệnh nên quan tâm, chăm sóc vẻ ngoài của mình hơn vì sẽ rất dễ có duyên gặp gỡ với bạn bè khác giới. Các cặp đôi trong giai đoạn hẹn hò có thể tính chuyện trăm năm. Đáng chú ý, hai người nên tiến hành hỷ sự vào nửa đầu năm thì mọi việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn.

3 ngày tới (từ ngày 23-25/10/2022), tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần, chỉ cần mở lòng gặp gỡ nhiều người, họ sẽ tìm được một quý nhân giúp đỡ trên con đường tài vận. Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng biết tiết kiệm biết đầu tư, vì vậy, không có lý do gì mà không giàu có thăng hoa. Trong vòng 5-10 năm tới, nếu luôn biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn ai cũng sẽ có cuộc sống thập toàn thập mỹ.

3 ngày tới đây (từ ngày 23-25/10/2022): 3 con giáp gặp vận đào hoa nở rộ, có cơ hội gặp được duyên phận cuộc đời, tiền bạc cũng về đầy tay - Ảnh 1
3 ngày tới (từ ngày 23-25/10/2022), tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần, chỉ cần mở lòng gặp gỡ nhiều người, họ sẽ tìm được một quý nhân giúp đỡ trên con đường tài vận.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp chỉ ra, người tuổi Sửu có vượng quý nhân trong những ngày tới. Nếu biết nắm bắt lấy cơ hội được trao, con giáp này sẽ dễ dàng vươn lên, làm giàu. Cuộc sống có phần khởi sắc thấy rõ. Tuổi Sửu sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn, đường tài lộc suôn sẻ, có sao cát tinh cao chiếu giúp họ phát tài, ngoài ra xung quanh còn có quý nhân chiếu cố, cuộc sống đang dần bước sang giai đoạn phú quý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ thế, tử vi 12 con giáp chỉ ra những người tuổi Sửu đang một mình sẽ không còn cô đơn nữa. Trong 3 ngày tới (từ ngày 23-25/10/2022), con giáp này sẽ có vận đào hoa vô cùng viên mãn. Tuổi Sửu nếu biết nắm bắt và cởi mở sẽ có cơ hội tìm được người yêu mình thật lòng, có được cuộc hôn nhân như ý, tình tiền đều có thu hoạch lớn.

Tuổi Mão

Là con giáp đào hoa, người tuổi Mão dễ nhận được những tin mừng tình cảm trong 3 ngày tới (từ ngày 23-25/10/2022). Đặc biệt là nam nữ độc thân dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Bạn chỉ cần giữ tâm lý tích cực, sẵn sàng mở lòng với người khác thì việc gặp được nửa kia tiền định của mình không phải là việc gì quá khó khăn. Với người đã có đôi có cặp, bạn nên tận dụng thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao.

Về tài lộc, trong những ngày tới đây, con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, theo đó tài lộc thăng hoa như diều gặp gió. Tuổi này không dễ dàng ngoại giao với người khác, nhưng một khi mở lòng thì sẽ gặp nhiều may mắn. 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Tử vi Chủ nhật, ngày 23/10/2022: 3 con giáp lộc phát, vận đỏ như son, tình tiền viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc trong Chủ Nhật này nhé.

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Từ khóa:   con giáp tuổi sửu tuổi mão

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