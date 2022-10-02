3 ngày tới (3-5/10) chính là thời điểm vàng của 3 con giáp sau, hào quang phát sáng, số phận lên hương, trúng số độc đắc, tiền ào về túi, thay đổi càn khôn

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 12:30

3 ngày tới, vận mệnh đã sắp đặt các con giáp sau phải trúng số độc đắc, hóa thành phú ông, vận trình giàu sang phú quý ập đến khó cưỡng lại, vịt hóa thiên nga, đổi đời lên hương.

Tuổi Dậu

3 ngày tới (3-5/10) chính là thời điểm vàng của 3 con giáp sau, hào quang phát sáng, số phận lên hương, trúng số độc đắc, tiền ào về túi, thay đổi càn khôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo những chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì với vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng thực ra, họ là những người với tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong. Chính vì vậy chỉ cần họ với niềm tin vào mình nhiều hơn, đường thành công sẽ ko tài nào thoát khỏi họ. 

Tử vi học với nói, trong 3 ngày tới (3-5/10), tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp với vận đỏ rực rỡ nhất. Con giáp này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu.

Đặc trưng, 3 ngày tới (3-5/10) con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ với nhiều thuận lợi, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh họ, đem tới cho con giáp này nhiều lộc lá với nhiều thời cơ kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, ko nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán.

Tuổi Tuất

3 ngày tới (3-5/10) chính là thời điểm vàng của 3 con giáp sau, hào quang phát sáng, số phận lên hương, trúng số độc đắc, tiền ào về túi, thay đổi càn khôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Tuất là người trung thực, hào hiệp, dũng cảm, cần cù. Trong mọi trường hợp, họ đều có thể đưa ra những quyết định chính xác để mọi việc thuận lợi cho con giáp này. 

Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày tới (3-5/10), vận trình của tuổi Tuất vượng phát vô cùng. Sau nhiều khó khăn, thất bại, con giáp may mắn cuối cùng cũng đạt được thành quả như ý. Sự nghiệp có sự tăng tiến rõ rệt, bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn nữa ắt có cơ hội thăng quan tiến chức trong nay mai. 

Đồng thời, bản mệnh cũng cần kiềm chế tính nóng nảy, tránh xa những người có nguồn năng lượng tiêu cực để không làm hỏng việc đại sự. 

Tuổi Mùi

3 ngày tới (3-5/10) chính là thời điểm vàng của 3 con giáp sau, hào quang phát sáng, số phận lên hương, trúng số độc đắc, tiền ào về túi, thay đổi càn khôn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Sẽ không là quá khi nói rằng 3 ngày tới (3-5/10) sẽ là thời điểm năng lực của tuổi Mùi tỏa sáng. Đây cũng là lúc họ đứng trước nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Trong 3 ngày tới (3-5/10), tuổi Mùi may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Túi tiền của họ vượng lên trông thấy, đặc biệt nguồn thu không đến từ sự ăn may mà đến từ chính năng lực của bạn. 

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những kẻ muốn quấy rối. Tuổi Mùi thông minh song đôi khi lại chưa biết thể hiện hết năng lực của mình, còn e ngại trước đám đông. Mạnh dạn thể hiện và cẩn trọng trước những kẻ mồm mép, nhất định bạn sẽ có một tháng đầy thuận lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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