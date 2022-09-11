3 ngày tới (12-14/9) Ngọc hoàng điểm sổ vàng, Thần Phật ban phước lành, 3 con giáp như “rồng bay phượng múa” tung cánh giữa bầu trời

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 05:32

3 con giáp được điểm mặt gọi tên trong 3 ngày tới, trở thành người may mắn nhất thiên hạ, cuộc sống đủ đầy, gia đạo yên ấm.

Tuổi Sửu

3 ngày tới (12-14/9) Ngọc hoàng điểm sổ vàng, Thần Phật ban phước lành, 3 con giáp như “rồng bay phượng múa” tung cánh giữa bầu trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong suốt cả năm vừa qua, tuổi Sửu vốn là con giáp tưởng chừng gặp được nhiều may mắn nhưng lại phải đối mặt với nhiều trắc trở nhất. Thời gian qua, không chỉ tuổi Sửu mà có nhiều con giáp khác cũng rơi vào giai đoạn khốn đốn, làm việc gì cũng khó khăn, thậm chí có người còn đánh mất nhiều thứ xung quanh, đặc biệt là tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong cuộc sống, tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh để đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Sửu sẽ công thành danh toại về mọi mặt, 3 ngày tới (12-14/9) chắc chắn sẽ thành công vang dội. Cuộc sống trong thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng từ bây giờ trở đi mọi thứ sẽ thăng hoa vẹn toàn.

Chuyên gia phong thủy Mạn Hoa tiết lộ, tuổi Sửu trong khoảng cuối năm 2022 sẽ có sao cát tinh cao chiếu, càng làm việc càng tìm được nhiều điều mới mẻ, từ đó giúp họ nâng cao ý thức sáng tạo, dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Người tuổi Sửu vốn ấp ủ ý định thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, muốn mua nhà mua xe, vì thế trong năm sau vận may lội ngược dòng có thể giúp họ hoàn thành được mục tiêu. 

Tuổi Ngọ

3 ngày tới (12-14/9) Ngọc hoàng điểm sổ vàng, Thần Phật ban phước lành, 3 con giáp như “rồng bay phượng múa” tung cánh giữa bầu trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo mối quan hệ tam hợp thì Dần – Ngọ rất hợp với nhau. Năm 2022 là năm Dần vì vậy Ngọ sẽ nhận được sự giúp sức của quý nhân để phát triển tình hình tài chính của mình.

Người tuổi Ngọ có đầu óc linh hoạt và khả năng học hỏi, cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên trong khoản cuối năm 2022 dự báo sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, nhận được lương thưởng xứng đáng.

Các cơ hội phát triển liên tiếp đến với người tuổi Ngọ. Nhờ vậy mà những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trong năm 2021 cũng sẽ được đẩy lùi giúp cho người tuổi Ngọ gia tăng thu nhập tài chính.

Ngọ có thể bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu, bất động sản ngay từ bây giờ. Sự khôn ngoan và thông minh cộng thêm sự hỗ trợ từ quý nhân tam hợp sẽ giúp người tuổi Ngọ có nhiều may mắn hơn đối với tình hình tài chính của mình.

Tuổi Dần

3 ngày tới (12-14/9) Ngọc hoàng điểm sổ vàng, Thần Phật ban phước lành, 3 con giáp như “rồng bay phượng múa” tung cánh giữa bầu trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dần chính là một con giáp thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Thời vận của tuổi Dần 3 ngày tới (12-14/9), cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp hai năm. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo,chiêm nghiệm. 

Chủ Nhật tuần này (11/9) 3 con giáp cẩn thận ra đường mất của, tài chính thâm hụt nặng, tiểu nhân quấy phá, bạn bè trở mặt, kẻ gian đâm sau lưng

Chủ Nhật tuần này (11/9) 3 con giáp cẩn thận ra đường mất của, tài chính thâm hụt nặng, tiểu nhân quấy phá, bạn bè trở mặt, kẻ gian đâm sau lưng

Top 3 con giáp xui xẻo cuối tuần, làm việc gì cũng dễ thất bại, bị bạn bè quay lưng, kẻ tiểu nhân đục nước béo cò.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng