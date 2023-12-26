3 ngày liên tiếp (26/12-28/12/2023): 3 con giáp may mắn giàu có hơn người, xòe tay hứng bạc tỷ, cuối năm dư tiền mua nhà sắm xe

Tử vi 3 ngày liên tiếp (26/12-28/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất san sẻ công việc cùng bạn bè.

Tình cảm: Tình yêu không có nhiều sự may mắn, cả hai khó đến được với nhau.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn biết lắng nghe, tiếp thu.

Tài lộc: Có kinh tế bền vững, giữ vững lập trường khi kinh doanh.

Sức khoẻ: Nâng cao tinh thần, luôn có thời gian cho bản thân bên cạnh gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dù bạn đang theo đuổi quá trình học tập hay đã bước chân vào thế giới của những người đi làm thì cuối năm 2023 cũng là năm để bạn bồi đắp kiến thức. Trong công việc, đã đến lúc bạn cần bỏ thời gian và công sức ra để khám phá những lĩnh vực mới.

Người tuổi Hợi cần phải ép mình vào khuôn khổ để kết quả học tập lẫn năng lực, kinh nghiệm của bản thân được nâng cao hơn. Những khóa học nâng cao nghiệp vụ sẽ cần thiết trong quá trình bạn theo đuổi sự thăng tiến và thành công.

Thời gian này người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc và giao lưu với mọi người hơn. Qua đó, tuổi Hợi có thể học hỏi thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Các hoạt động xã hội và giải trí cũng sẽ giúp bạn có một năm học tập trọn vẹn.

Hãy tiếp tục duy trì sự nhiệt tình và nỗ lực trong học tập, trải nghiệm trong khoảng thời gian hiếm có này. Bằng cách tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và mở rộng các lĩnh vực kiến thức, bạn có thể khiến cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc hơn và giúp bản thân nắm bắt được nhiều cơ hội mới. Điều này không chỉ có lợi cho việc phát triển toàn diện của bạn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

3 ngày liên tiếp (26/12-28/12), tuổi Mùi tỏ ra mạnh mẽ khi đưa ra ý kiến và quan điểm của mình, góp phần giúp tập thể vượt qua những khó khăn. Chắc chắn nhiều người sẽ nhìn nhận và đánh giá cao con giáp này.

Đối với những người kinh doanh, khả năng vượt qua những thách thức trước đây giúp con giáp này giải quyết những vấn đề còn tồn tại, như vậy, doanh thu của bản mệnh đang trở nên ổn định hơn.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của tuổi Mùi lại không được thuận lợi như vậy. Con giáp này thường đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho đối phương, điều này khiến việc tìm kiếm người đồng hành lý tưởng trở nên khó khăn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.