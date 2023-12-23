3 ngày liên tiếp (23/12-25/12/2023): 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, kinh doanh vượng phát, lợi nhuận rực rỡ, đầu tư gì cũng có lộc

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 04:33

3 ngày liên tiếp (23/12-25/12/2023), 3 con giáp sau được lộc làm ăn, việc nhẹ lương cao, càng chăm chỉ càng giàu có.

Tuổi Mão 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (23/12-25/12/2023) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão chịu đựng những người làm tổn thương bạn.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão chọn công việc ổn định, không gò bó bản thân.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão thích người bạn thương cưng chiều. 

Tài lộc: Có thêm khoảng tiết kiệm cho bản thân.

Sức khoẻ: Cẩn thận sức khoẻ bản thân, khi thời tiết vào đông.

3 ngày liên tiếp (23/12-25/12/2023): 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, kinh doanh vượng phát, lợi nhuận rực rỡ, đầu tư gì cũng có lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

3 ngày liên tiếp (23/12-25/12/2023), người tuổi Tý có vận trình thay đổi theo chiều hướng tích cực. Công việc của bản mệnh được tiến hành suôn sẻ. Con giáp này cũng dốc hết sức cho công việc, dành nhiều thời gian, tâm huyết cho những dự án đang dang dở.

Tuổi Tý đón nhận cơ hội phát tài rất lớn. Bản mệnh nên tận dụng thời điểm cát khí vượng để đón lộc về tay. Khi thấy cơ hội xuất hiện, con giáp này không nên chần chừ để vuột mất thời cơ có một không hay.

Vận trình tình cảm của người tuổi Tý cũng không có nhiều biến động. Bản mệnh hài lòng với tình trạng hiện tại. Các mối quan hệ xã hội mang đến nhiều nguồn động viên về tinh thần cũng như sự giúp đỡ khi cần dành cho người tuổi Tý.

3 ngày liên tiếp (23/12-25/12/2023): 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, kinh doanh vượng phát, lợi nhuận rực rỡ, đầu tư gì cũng có lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

3 ngày liên tiếp (23/12-25/12/2023), tuổi Thìn dù đang công tác trong lĩnh vực nào, đều xứng đáng nhận được những phần thưởng vì sự nỗ lực không ngừng của mình. Bản mệnh cũng đừng ngần ngại tự thưởng cho mình một cách khích lệ khi đạt được mục tiêu nào đó.

Khi tuổi Thìn đang nắm trong tay một khoản tiền dư dả nên xem xét việc đầu tư để tăng thu nhập. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào, hãy cập nhật kiến thức nền tảng và tìm hiểu kỹ để nắm chính xác về tình hình chung của thị trường.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn không có gì nổi bật. Bản tính cao ngạo và nóng nảy có thể khiến mối quan hệ trở nên khó khăn, đặc biệt là đối với những người độc thân. Có thể người khác cảm thấy khó gần gũi với bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

3 ngày liên tiếp (23/12-25/12/2023): 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, kinh doanh vượng phát, lợi nhuận rực rỡ, đầu tư gì cũng có lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để

Tử vi cuối tuần (23/12 và 24/12): 3 con giáp tài lộc tấn tới, giàu sang khỏi bàn, tương lai xán lạn, không thiếu của ăn của để

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