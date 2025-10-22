3 ngày liên tiếp (22/10-25/10), 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền, tình duyên cực đỏ

Công việc của tuổi Thìn có những bước tiến nhanh chóng. Bạn nắm bắt tốt những cơ hội và đạt được thành công trong tương lai. Người tuổi này cũng rất giỏi trong giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh nên nhận được sự ủng hộ cao từ đồng nghiệp.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm. Tuổi Thìn nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Hai bạn dành nhiều thời gian bên nhau ngày cuối năm và cùng nhau hoạch định cho năm mới.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn thông minh, nhanh nhẹn, nhưng điểm yếu của con giáp này là dễ xao nhãng khi tâm trạng tốt. Trong ngày này, Thân được quý nhân chiếu mệnh, nhưng đồng thời cũng có sao Xúi giáng xuống khiến đường công danh dễ gặp trục trặc nhỏ do mất tập trung.

Những người làm việc tự do, kinh doanh hoặc buôn bán càng cần chú ý. Có thể bạn sẽ có một cơ hội lớn để mở rộng hợp tác hoặc gặp được khách hàng tiềm năng, nhưng vì chủ quan, ham vui hoặc không theo sát kế hoạch nên lỡ hẹn, khiến cơ hội “vàng” vụt mất.

Ngoài ra, mối quan hệ xã giao trong thời gian này cũng dễ bị hiểu lầm. Lời nói đùa hoặc sự thân mật quá mức có thể khiến người khác cảm thấy bạn thiếu nghiêm túc, gây mất điểm trong công việc.

