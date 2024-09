3 ngày liên tiếp (10/9-/9/2024), 3 con giáp vượng phát tài lộc, chấm hết số nghèo, đổi đời sang trang, tiền vào gấp 5 gấp 10

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi, người tuổi Hợi chính là con giáp may mắn trời thương phật độ nên cực kỳ giàu có. Đặc biệt tuổi Hợi thời gian này được quý nhân đang ở bên hỗ trợ, chẳng có khó khăn gì là không thể vượt qua, chẳng có trở ngại nào cản đường.

Trong thời gian này tuổi Hợi còn được Tam Hợp phù trợ nên con đường công danh, tình duyên đều vô cùng viên mãn. Những người tuổi Hợi sẽ là con giáp may mắn tới tấp sau Tết Trung thu khi mà liên tiếp gặp vận may. Trong thời gian này tuổi Hợi do được sao Lục Tinh chiếu mệnh nên làm việc gì cũng sẽ rất thuận lợi. Đặc biệt, trong thời gian tới người tuổi Hợi có cung Điền Sản nên có nhiều tài sản lớn, đắc lộc đắc tài.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.