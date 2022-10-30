3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11): TOP 3 con giáp vượng phát vượng lộc, hỷ tín ngập tràn, tình duyên thắm kết như keo sơn

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 20:04

Vượt qua những khó khăn, thử thách, 3 con giáp này làm ăn phát tài phát lộc, phất lên như diều gặp gió trong 3 ngày đầu tuần.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh ra không được “ngậm thìa vàng” như những con giáp khác. Bạn lớn lên trong hoàn cảnh khá khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi. Tuy vậy, người cầm tinh con Mèo lại là người rất lạc quan, yêu đời, không nản lòng, nhụt chí trước mỗi khó khăn. Bạn luôn cố gắng lan tỏa tinh thần lạc quan, hướng về ngày mai tươi sáng đến tất cả mọi người. 

Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Mão nhận được cơ hội “trời ban” trong sự nghiệp. Đó có thể là cơ hội mà bạn tự tạo ra cho bản thân mình hoặc do các mối quan hệ mang đến. Mạnh dạn nắm bắt cơ hội này, người tuổi Mão sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi, kiếm được khoản thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, bạn nên chú ý cẩn trọng và tính toán kỹ trước khi làm mọi việc. Đừng vội vàng, tham lam kẻo hỏng mất việc lớn. 

3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11): TOP 3 con giáp vượng phát vượng lộc, hỷ tín ngập tràn, tình duyên thắm kết như keo sơn - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tuần, người tuổi Mão nhận được cơ hội “trời ban” trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những tháng vừa rồi, công việc của người tuổi Sửu khá cầm chừng, ảm đạm. Thu nhập của bạn không tăng lên trong khi các khoản chi cho các công việc đột xuất quá nhiều. Tuy nhiên, tình hình công việc của bạn sẽ thay đổi đáng kể vào 3 ngày đầu tuần.

Cụ thể, những rắc rối về tài chính của bạn sẽ được giải quyết khi thu nhập của bạn tăng lên đáng kể, những người nợ tiền bạn trước kia cũng sẽ mang tiền đến trả. Nhờ các mối quan hệ, bạn có thêm những công việc làm thêm, giúp tạo ra nguồn thu lớn khiến túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11): TOP 3 con giáp vượng phát vượng lộc, hỷ tín ngập tràn, tình duyên thắm kết như keo sơn - Ảnh 2
Tình hình công việc của bạn sẽ thay đổi đáng kể vào 3 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 3 ngày đầu tuần mới, người tuổi Thìn nhận nhiều tài lộc trong lĩnh vực kinh doanh. Dù kinh doanh là công việc chính hay chỉ là nghề tay trái của bạn. Có sẵn nguồn vốn, sự hiểu biết cũng như các mối quan hệ, bạn có thể phát triển công việc kinh doanh của mình và kiếm được nguồn lợi nhuận lớn.

Người tuổi Thìn là một trong những con giáp được Thần Tài gõ cửa vì vậy bạn chỉ cần bỏ một chút vốn để đầu tư cũng có thể thu về được nguồn lợi nhuận đáng kể. Nắm bắt tốt các cơ hội kinh doanh, người tuổi Thìn làm đâu thắng đấy, làm một thu hai, ba, đếm tiền mỏi tay.

3 ngày đầu tuần (31/10 - 2/11): TOP 3 con giáp vượng phát vượng lộc, hỷ tín ngập tràn, tình duyên thắm kết như keo sơn - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần mới, người tuổi Thìn nhận nhiều tài lộc trong lĩnh vực kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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