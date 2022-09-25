3 ngày đầu tuần (26/9 - 28/9) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, tài lộc nhân đôi, phú quý nhân mười, may mắn tột độ

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 07:12

Trong 3 ngày đầu tuần mới, những con giáp có tên dưới đây sẽ giàu sang bất chấp, làm đâu thắng đó, sự nghiệp lên hương.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong 3 ngày đầu tuần khá hanh thông và sáng rõ. Đây là thời điểm để tuổi Tỵ phát huy năng lực và tiếng nói của mình. Họ có sự đột phá, nhận được nhiều ưu ái và tin tưởng của cấp trên. 

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ đối diện những áp lực, bận rộn. Bởi vậy, thay vì nản lòng hãy có thái độ tích cực, chủ động để ước nguyện sớm đạt được. Thu nhập của người tuổi Tỵ sẽ có chuyển biến bất ngờ, có khả năng dư dả và thoải mái tận hưởng hạnh phúc bên gia đình và người thân.

3 ngày đầu tuần (26/9 - 28/9) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, tài lộc nhân đôi, phú quý nhân mười, may mắn tột độ - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong 3 ngày đầu tuần khá hanh thông và sáng rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Mão sống tình cảm, chân thành và không có quá nhiều tham vọng. Họ dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có, không tham lam của người, càng không tranh quyền đoạt lợi với ai. Thế nhưng, trong công việc họ lại nỗ lực hơn người, khát khao chinh phục đỉnh cao thành công.

Nhờ thế, từ khi còn khá trẻ Mão đã có bạc tiền dư dả, tài vận ngày càng dồi dào. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tuần, càn khôn xoay chuyển sẽ giúp Mão thêm phúc thêm phần, đổi đời nhanh đến chóng mặt. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc chính là tương lai Mão nắm chắc trong tay.

3 ngày đầu tuần (26/9 - 28/9) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, tài lộc nhân đôi, phú quý nhân mười, may mắn tột độ - Ảnh 2
Đặc biệt, trong 3 ngày đầu tuần, càn khôn xoay chuyển sẽ giúp Mão thêm phúc thêm phần, đổi đời nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Trong thời gian 3 ngày đầu tuần mới, người tuổi Tuất sẽ gặp vận may giúp phương diện tài chính cải thiện rõ rệt. Mặc dù, con giáp này không ở trong giai đoạn thiếu thốn nhưng tài vận cứ thế mà tìm đến.

Trời sinh người tuổi Tuất vốn suy nghĩ thấu đáo và luôn có kế hoạch trong cuộc sống. Do đó, bản mệnh không dễ gì bị ảnh hưởng bởi những khó khăn xung quanh. Con giáp này tâm niệm, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó nên họ không quá hy vọng vào điều gì mà luôn làm tốt việc của mình.

3 ngày đầu tuần (26/9 - 28/9) là thời kỳ hoàng kim của 3 con giáp, tài lộc nhân đôi, phú quý nhân mười, may mắn tột độ - Ảnh 3
Trong thời gian 3 ngày đầu tuần mới, người tuổi Tuất sẽ gặp vận may giúp phương diện tài chính cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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