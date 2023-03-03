3 ngày cuối tuần (3/3 - 5/3): 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, may mắn nối tiếp, công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 05:28

Trong thời gian này, 3 con giáp may mắn bùng nổ tài lộc, sự nghiệp thăng tiến đến khó tin. Bản mệnh phước khí đong đầy, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Mão

Nhưng ngày tháng qua nếu tài chính của tuổi Mão không mấy khởi sắc thì sang 3 ngày cuối tuần này, dự báo là thời điểm may mắn trong năm của Mão. Vận khí của Mão sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới.

Bạn nên nắm bắt cơ hội, tăng mạnh đầu tư trong thời điểm này để gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng. Trên lĩnh vực kinh doanh, tuổi Mão càng buôn bán có dấu hiệu khởi phát, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan, sinh lời gấp bội.

3 ngày cuối tuần (3/3 - 5/3): 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, may mắn nối tiếp, công danh rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thời của người tuổi Dần đã tới khi bước sang 3 ngày cuối tuần. Vận trình của con giáp may mắn này sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên, tiền về đều đều. Thời điểm này, Dần nên hết sức tập trung vào những gì bản thân mong muốn.

Bạn càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu, thì quả ngọt thu về nhiều bấy nhiêu. Nếu mọi việc suôn sẻ, hanh thông thì từ thời điểm này đến vài tháng sau, Dần sẽ dư dả được một khối tài sản khổng lồ, tiêu mãi không hết.

3 ngày cuối tuần (3/3 - 5/3): 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, may mắn nối tiếp, công danh rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo dự đoán của lịch tử vi, trong 3 ngày cuối tuần, cuộc sống của Ngọ sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để con giáp này thỏa chí làm giàu.

Ngọ sẽ liên tục chiến thắng có đối thủ cạnh tranh, có được nhiều cơ hội phát triển mới và đồng thời tiền bạc cũng theo đó mà chảy vào túi Ngọ. Chỉ cần con giáp này chăm chỉ làm ăn, tập trung buôn bán thì sẽ sống trong giàu sang phú quý sớm thôi.

3 ngày cuối tuần (3/3 - 5/3): 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, may mắn nối tiếp, công danh rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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