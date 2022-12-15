3 ngày cuối tuần (16 - 18/12), 3 con giáp hốt trọn lộc trời, nhận ngay 'cơn mưa tiền', phát triển sự nghiệp, vận may luôn mỉm cười

3 con giáp này nhận lộc trời cho, tha hồ ăn sung mặc sướng, vận trình rực rỡ trong 3 ngày cuối tuần.

Tuổi Hợi Tuổi Hợi tạm biệt xui xẻo do Thương Quan giáng họa mang đến, mang đến nguồn năng lượng tích cực khi bắt tay vào công việc mới. Tuy là lĩnh vực bạn mới chuyển hướng nhưng nhờ sự cầu tiến, chăm chỉ, chủ động học hỏi đã giúp bạn làm quen nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái làm việc này, cộng thêm việc xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên thì đây chính là con đường đúng đắn dành cho bạn.

Bên cạnh đó, những ai đang kinh doanh online may mắn gặp được thời cơ buôn may bán đắt, mọi nguồn thu nhập đổ dồn về túi. Với số tiền này bạn hãy thử tính đến chuyện đổi mới hay nâng cấp sản phẩm xem sao. Tuổi Hợi gặp được thời cơ buôn may bán đắt, mọi nguồn thu nhập đổ dồn về túi. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Những người tuổi Sửu hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không. 3 ngày cuối tuần, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp.

Người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn. Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Sửu cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc. Người làm kinh doanh thì cần kiên trì, nỗ lực hơn nữa. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này đầu tư, hợp tác làm ăn. 3 ngày cuối tuần, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Tử vi có nói, bản mệnh tuổi Mão thường gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh trong 3 ngày cuối tuần sẽ là thời điểm thích hợp để đầu tư sinh lời. Mối nhân duyên của tuổi Mão mở ra những bước tiến tích cực, không quá éo le, đau khổ, có lẽ bởi sự hài hước, vô tư mà con giáp này luôn gặp được những người như bản thân mong ước. Tuổi Mão có cuộc sống được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố trong 3 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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