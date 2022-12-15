3 ngày cuối tuần (16 - 18/12), 3 con giáp hốt trọn lộc trời, nhận ngay 'cơn mưa tiền', phát triển sự nghiệp, vận may luôn mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 22:07

3 con giáp này nhận lộc trời cho, tha hồ ăn sung mặc sướng, vận trình rực rỡ trong 3 ngày cuối tuần.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tạm biệt xui xẻo do Thương Quan giáng họa mang đến, mang đến nguồn năng lượng tích cực khi bắt tay vào công việc mới. Tuy là lĩnh vực bạn mới chuyển hướng nhưng nhờ sự cầu tiến, chăm chỉ, chủ động học hỏi đã giúp bạn làm quen nhanh chóng. 

Nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái làm việc này, cộng thêm việc xây dựng các mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên thì đây chính là con đường đúng đắn dành cho bạn. 

Bên cạnh đó, những ai đang kinh doanh online may mắn gặp được thời cơ buôn may bán đắt, mọi nguồn thu nhập đổ dồn về túi. Với số tiền này bạn hãy thử tính đến chuyện đổi mới hay nâng cấp sản phẩm xem sao. 

3 ngày cuối tuần (16 - 18/12), 3 con giáp hốt trọn lộc trời, nhận ngay 'cơn mưa tiền', phát triển sự nghiệp, vận may luôn mỉm cười - Ảnh 1
Tuổi Hợi gặp được thời cơ buôn may bán đắt, mọi nguồn thu nhập đổ dồn về túi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu hiền lành, dễ tính lại cần cù, chịu khó. Bạn thuộc tuýp người thích sự ổn định lâu dài chứ không lựa chọn cuộc chơi may rủi, được ăn cả ngã về không. 3 ngày cuối tuần, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp.

Người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn hơn, cơ hội công việc liên tiếp đến với bạn. Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè, bạn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hơn. Người tuổi Sửu cũng sẽ được làm việc cùng nhiều bậc tiền bối, tích lũy thêm được kinh nghiệm, kỹ năng trong công việc.

Người làm kinh doanh thì cần kiên trì, nỗ lực hơn nữa. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này đầu tư, hợp tác làm ăn.

3 ngày cuối tuần (16 - 18/12), 3 con giáp hốt trọn lộc trời, nhận ngay 'cơn mưa tiền', phát triển sự nghiệp, vận may luôn mỉm cười - Ảnh 2
3 ngày cuối tuần, tài vận của người tuổi Sửu dần khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi có nói, bản mệnh tuổi Mão thường gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ.

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh trong 3 ngày cuối tuần sẽ là thời điểm thích hợp để đầu tư sinh lời. Mối nhân duyên của tuổi Mão mở ra những bước tiến tích cực, không quá éo le, đau khổ, có lẽ bởi sự hài hước, vô tư mà con giáp này luôn gặp được những người như bản thân mong ước. 

3 ngày cuối tuần (16 - 18/12), 3 con giáp hốt trọn lộc trời, nhận ngay 'cơn mưa tiền', phát triển sự nghiệp, vận may luôn mỉm cười - Ảnh 3
Tuổi Mão có cuộc sống được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố trong 3 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngày mai, thứ Sáu (16/12), 3 con giáp sau sẽ được Thần Tài 'để mắt', rước lộc vào nhà, tiền tài đổ về tài khoản 'ầm ầm', tình duyên thăng hoa

Ngày mai, thứ Sáu (16/12), 3 con giáp sau sẽ được Thần Tài 'để mắt', rước lộc vào nhà, tiền tài đổ về tài khoản 'ầm ầm', tình duyên thăng hoa

Theo tử vi, thứ Sáu (16/12) có 3 con giáp may mắn hưởng lộc Thần Tài, công việc hanh thông thuận lợi, cơ hội làm ăn kéo về tận cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi ngày 16/12 tử vi ngày 17/12 tử vi ngày 18/12

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 45 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 47 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 4 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 39 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước