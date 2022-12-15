3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/12) ẵm giải thưởng lớn: 3 con giáp này được dự báo có Tài Tinh chiếu mệnh, vạn sự sinh sôi, trăm điều thuận lợi, tài lộc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 15:36

Tử vi dự đoán, ngày cuối tuần này có 3 con giáp này sẽ có thu nhập tăng lên chóng mặt.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ do được cát tinh phù hộ, không chỉ mang đến vận may về tài vận mà còn nhận được vô số tin mừng trong cuộc sống nên con giáp này vô cùng đầy đủ, giàu có.

Ngọ là con giáp rất giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, Ngọ cũng khá cố chấp, bảo thủ, không dễ dàng tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điều người tuổi Ngọ cần cải thiện nếu muốn thành công hơn trong tương lai. Tuổi Ngọ có hình mẫu lớn và tầm nhìn dài hạn, luôn nhìn về phía xa, luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng được hưởng những bổng lộc từ trên trời rơi xuống khiến cuộc sống của con giáp này viên mãn, hạnh phúc không ai ngờ tới.

3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/12) ẵm giải thưởng lớn: 3 con giáp này được dự báo có Tài Tinh chiếu mệnh, vạn sự sinh sôi, trăm điều thuận lợi, tài lộc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Hợi luôn là con giáp luôn gặp nhiều may mắn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, trong 3 ngày cuối tuần này, may mắn sẽ lên đến đỉnh điểm khi họ gặp được quý nhân tuyệt vời cùng những cơ hội có một không hai. Trời sinh tuổi Hợi vốn mang nhiều phúc khí, họ hiền lành, nhân hậu, và biết giúp đỡ mọi người.

Trong cuộc sống này tuổi Hợi luôn tâm niệm rằng, mình sống tốt ắt hẳn chuyện tốt sẽ tới, vì vậy họ luôn gặp được nhiều điều may mắn. Đặc biệt trong thời gian tới đây, nếu như tuổi Hợi có những dự định hoặc kế hoạch gì lớn hãy nhanh chóng xúc tiến thực hiện, vì đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất để tuổi Hợi có thể phát huy mọi thế mạnh của mình.

Cuộc sống tuổi Hợi một bước lên mây, sự nghiệp không những vững vàng ổn định mà tài sản đồ sộ đến mức đủ để sống thêm vài chục năm sau, gia đình hạnh phúc sung túc và an yên đến hết đời.

3 ngày cuối tuần (16, 17, 18/12) ẵm giải thưởng lớn: 3 con giáp này được dự báo có Tài Tinh chiếu mệnh, vạn sự sinh sôi, trăm điều thuận lợi, tài lộc rủng rỉnh, may mắn ngập tràn - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Trong 3 ngày cuối tuần này (16, 17, 18/12) con đường sự nghiệp của người tuổi Mão diễn ra thuận lợi đủ đường. Đây chính là cơ hội tốt để Mão thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Bên cạnh đó, bản mệnh luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc, nhờ vậy mà thành quả đạt được khiến người khác phải bất ngờ. Vận trình tài lộc trong ngày của Mão dư dả, dồi dào. Thu nhập của bản mệnh tăng nhanh nên có được cuộc sống thoải mái đồng thời còn giảm mối lo toan liên quan đến cơm áo gạo tiền.

Thần Tài chiếu mệnh giúp Mão nắm bắt cơ hội kiếm tiền nhanh chóng từ đó nâng cao được khoản thu nhập hiện tại.

Chuyện tình cảm cũng ấm êm. Người độc thân tìm được bạn đời lý tưởng nhờ sự chủ động bày tỏ tình cảm trong lòng. Người có gia đình thì cuộc sống hôn nhân càng thêm khăng khít sau thời gian “chiến tranh lạnh”.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Về già có 3 điều “sống để bụng chết mang theo”, không nên nói với con cái

Về già có 3 điều “sống để bụng chết mang theo”, không nên nói với con cái

Khi bạn già đi và con cái của bạn lớn lên, mỗi người sẽ có những khó khăn của riêng mình. Có những điều dù đau đáu, dữ dội trong lòng cũng không thể lúc nào cũng nên nói ra với con trẻ.

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